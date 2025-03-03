الإثنين 03 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس مالك شركة وآخر بتهمة قتل موظف ودفنه بالصحراء في مدينة نصر 45 يومًا

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت غرفة المشورة بمحكمة  جنايات القاهرة، استمرار حبس مالك شركة وآخر بتهمة قتل موظف يعمل لديه، ودفنه بالصحراء بعد اكتشاف الأول أن المجني عليه سرقه، 45 يوما على ذمة التحقيق. 


تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من عامل يفيد فيه باختفاء ابن شقيقه وعدم عودته للمنزل لعدة أيام، وبعمل التحريات تبين أن المتغيب يعمل في شركة خرسانة.

وبتتبع كاميرات المراقبة، تبين أن آخر ظهور للمجني عليه كان برفقة مالك الشركة التي يعمل بها وسائق بذات الشركة، وبإلقاء القبض على المتهمين اعترفا بخطف الموظف لمدينة العبور وقاما بتعذيبه حتى الموت بعد اكتشافهما قيامه بسرقة معدات ومواد أخرى من الشركة.

وأضاف المتهمان أنهما قاما بعد وفاة المجني عليه بدفنه بالصحراء بجوار الطريق الأوسطي.

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محكمة جنايات القاهرة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثان النيابة العامة

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