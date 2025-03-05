الأربعاء 05 مارس 2025
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حوادث

تحقيقات موسعة لكشف غموض العثور على جثة مجهول غارقة بالحوامدية

العثور على جثة، فيتو
العثور على جثة، فيتو

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في حادث العثور علي جثة مجهولة الهوية غارقة في نهر النيل بمدينة الحوامدية، وكلفت النيابة المباحث بإجراء تحريات حول الواقعة، كما أمرت بفحص بلاغات التغيب لكشف هوية المتوفي.

انتشال جثة غريق في الحوامدية 

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طافية بمياه نهر النيل في الحوامدية.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين العثور على جثة طافية فوق المياه، حيث تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشالها. وتبين أنها لشخص أربعيني لا يحمل أي أوراق تحقيق شخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة المختصة التحقيقات، التي أمرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

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