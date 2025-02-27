تجديد حبس شاب بتهمة إشعال النيران في شقة والدته بالحوامدية

أمر قاضي المعارضات بالجيزة بتجديد حبس شاب بتهمة إشعال النيران في شقة والدته بمنطقة الحوامدية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات اندلاع حريق بشقة سكنية في الحوامدية، وتبين أن شابا وراء إشعال النار، بسبب خلافات مع والدته.

إشعال حريق في شقة بالحوامدية

وكان بلاغ قد ورد لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بشقة سكنية في الحوامدية، انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها.

وتوصلت التحريات التي أجراها رجال المباحث، إلى أن شابا يقيم بالشقة، وراء إشعال الحريق، بسبب خلاف مع والدته، لرفضها حصوله على مبلغ مالي.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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