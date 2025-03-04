غرق طفل أثناء اللهو فى قنا

لقي صغير مصرعه، اليوم الثلاثاء، غرقًا داخل ترعة خلال لهوه أمام منزل أسرته في قرية الخوالد أبوشوشة، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع صغير غرقًا داخل ترعة في قرية الخوالد أبوشوشة مركز أبوتشت.

وبعد الفحص تبين مصرع صغير عمره عامين غرقًا داخل ترعة خلال لهوه أمام منزل أسرته في قرية الخوالد أبوشوشة، تم انتشال الجثة من المياه وإيداعها داخل مشرحة مستشفى أبوتشت العام تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.