الثلاثاء 04 مارس 2025
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محافظات

غرق طفل أثناء اللهو فى قنا

إسعاف
إسعاف

لقي صغير مصرعه، اليوم الثلاثاء، غرقًا داخل ترعة خلال لهوه أمام منزل أسرته في قرية الخوالد أبوشوشة، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

 

تفاصيل البلاغ بقنا
كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع صغير غرقًا داخل ترعة في قرية الخوالد أبوشوشة مركز أبوتشت.

وبعد الفحص تبين مصرع صغير عمره عامين غرقًا داخل ترعة خلال لهوه أمام منزل أسرته في قرية الخوالد أبوشوشة، تم انتشال الجثة من المياه وإيداعها داخل مشرحة مستشفى أبوتشت العام تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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