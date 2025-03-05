تحركات الحكومة لزيادة حركة السياحة الوافدة من الخارج.. المشاركة بجناح في بورصة برلين ITB 2025.. وترويج واسع للافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير

تماشيًا مع خطة الدولة باستهداف تحقيق 18 مليون سائح وتحقيق 18 مليار دولار كايرادات لقطاع السياحة والآثار، خاصةً في ظل اتجاه الدولة لافتتاح المتحف المصري الكبير المقرر له 3 من يوليو المقبل كأحد عوامل زيادة الجذب السياحي لمصر من الخارج.



وافتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار الجناح المصري المشارك في بورصة برلين السياحية (2025 ITB) والتي انطلقت فعالياتها بالعاصمة الألمانية برلين وتستمر حتى 6 مارس الجاري.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في بورصة برلين

وعقب الافتتاح حرص وزير السياحة والآثار على إجراء جولة موسعة داخل الجناح المصري والأجنحة الفرعية الموجودة خارجه، حيث التقى بالعارضين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة ولاسيما السوق الألماني.

وأكد شريف فتحي على أهمية المشاركة في ITB 2025 التي تعد أحد أهم وأكبر البورصات السياحية التي تُقام على مستوى العالم ويشارك فيها العديد من صناع القرار وممثلي القطاع السياحي من مختلف دول العالم، واصفًا هذه المشاركة بالفرصة لإبراز والترويج للثراء والتنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري والذي لا مثيل له في العالم، في إطار الرؤية والاستراتيجية الحالية للوزارة، بالإضافة إلى إطلاع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات ووكلاء السياحة والسفر بأبرز مستجدات القطاع السياحي في مصر وبحث سبل التعاون لزيادة الحركة السياحية الوافدة له من الأسواق المختلفة لاسيما السوق الألماني.

أهمية السوق الألماني للسياحة المصرية

وأشار إلى أهمية السوق الألماني بالنسبة للمقصد السياحي المصري حيث يأتي في المرتبة الأولى بالنسبة للأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر خلال الثلاثة سنوات الماضية لاسيما منتج السياحة الشاطئية.

ولاقى الجناح المصري إعجاب الزائرين حيث يعكس تصميمة عراقة الحضارة المصرية القديمة، كما أن شاشات العرض به تُبرز الوجهات السياحية المختلفة بالمقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات ومنتجات سياحية متنوعة ومختلفة تخطف الأبصار بالإضافة إلى ما يقدمه لجمهور البورصة من أنشطة تراثية وأكلات شعبية وحرف تقليدية أمتعت الزائرين.

وحرص عمدة برلين، وممثل وزارة الاقتصاد الألمانية، ورئيس مجلس إدارة بورصة برلين، ورئيس اتحاد السفر الألماني DRV، على زيارة الجناح المصري والقيام بجولة داخله أثناء زيارتهم للبورصة، كما حرصوا على لقاء السيد الوزير والتحدث معه عن أبرز مستجدات قطاع السياحة في مصر، والتقاط الصور التذكارية معه، معربين عن إعجابهم بالجناح المصري وما يقدمه من أفلام ترويجية للمقصد المصري وأنشطة وفعاليات تبرز الثراء الثقافي لمصر.

مشاركة أكثر من 5800 عارض من أكثر من 170 دولة

ووفقا لبيانات إدارة البورصة، تعقد البورصة هذا العام تحت عنوان “عالم السفر يعيش هنا”، بمشاركة أكثر من 5800 عارض من أكثر من 170 دولة، مما يسلط الضوء على النمو الكبير في الصناعة، وديناميكيات السوق الجديدة وتقنيات السفر الناشئة ومستقبل السياحة المستدامة.

وتشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، هذا العام، في بورصة برلين السياحية (ITB) بألمانيا والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 4 وحتى 6 مارس الجاري، بجناح تبلغ مساحته 1500 متر مربع يضم 119 عارض من بينهم 47 شركة سياحة و67 فندق، بالإضافة إلى 4 شركات طيران، إلى جانب مشاركة جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في بورصة برلين السياحية

وتم تخصيص أماكن بالجناح لغرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وجاء تصميم الجناح المصري على شكل معبد فرعوني يتسم بالحداثة والعصرية حيث توجد به شاشات عرض كبيرة على واجهته وجوانبه لعرض الأفلام الترويجية عن الوجهات السياحية المصرية المختلفة وما تتمتع به من ثراء في المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة والتي لا يضاهي مثلها في العالم.

كما تم تصميم جانب من الجناح على شكل المتحف المصري الكبير به شاشات لعرض الأفلام الترويجية للمتحف وصور وأفلام عن محتويات المتحف الذي سيتم افتتاحه كاملًا يوم 3 يوليو القادم، وتوجد به أيضا فاترينات تعرض عدد من المستنسخات الأثرية منها مستنسخ لقناع الملك توت عنخ آمون.

الجناح المصري ببورصة برلين السياحية

ويتكون الجناح من دورين، خصص الدور الأرضي منه للعارضين، أما الدور الثاني فيوجد به قاعة استقبال انتظار وقاعتين للاجتماعات.

ويوجد أيضا بالجناح منطقة للخدمات تشمل مطبخ لتقديم المأكولات والمشروبات المصرية التقليدية والتراثية التي يتميز بها المطبخ المصري، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للأنشطة الفلكلورية المصاحبة التي يتم تقديمها للجمهور والتي من بينها عازفة للهارب لتقديم المقطوعات الموسيقية ذات الطابع الفرعوني، وكتابة أسماء الزائرين باللغة الهيروغليفية على ورق البردي خلال أيام المعرض بشكل مجاني،كما يتم تقديم الهدايا التذكارية لزائري الجناح المصري.

وتعد بورصة برلين السياحية الدولية (ITB) من أكبر البورصات السياحية التي تٌقام على مستوى العالم وملتقى للمتخصصين بصناعة السياحة حيث تحظى بحضور عدد كبير من المتخصصين ومتخذي القرار في صناعة السياحة من مختلف دول العالم.



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