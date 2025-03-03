حصاد وزارة السياحة والآثار خلال 10 أيام.. استقبال وفد كنسي إسباني للترويج للسياحة الروحانية.. واستمرار أعمال معاينة أماكن إقامة حجاج السياحة المصريين بالسعودية

أعلنت وزارة السياحة والاثار عن حصاد لأهم الانشطة والفعاليات التي شاركت فيها الوزارة خلال الفترة من 18 إلى 28 فبراير الماضي.

وزير السياحة والآثار يستقبل الرئيس الجديد لمكتب الجايكا بمصر

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر المتحف المصري الكبير، رئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بمصر، لبحث آليات تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والياباني والمشروعات الجاري تنفيذها وخطط التعاون المستقبلية في مجال السياحة والآثار.

وخلال اللقاء، تم مناقشة العمل على تبادل الخبرات ورفع قدرات كوادر العاملين في مجال الآثار، والتعاون في تنفيذ الاستراتيجية البحثية للمتحف المصري الكبير ليصبح أكبر مركز بحثي إقليمي لدراسة علم المصريات والمتاحف.

لقاء وزير السياحة والآثار بوفد كنسي إسباني للترويج لمنتج السياحة الروحانية

التقى وزير السياحة والآثار، بوفد كنسي إسباني كان يقوم بزيارة لمصر، في إطار الرحلة التعريفية التي تم تنظيمها لهم تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بهدف زيارة عدد من المعالم والمناطق السياحية ولا سيما تلك المعنية بالسياحة الدينية والروحانية.

يضم الوفد الكنسي 31 قمص من أكبر الكنائس في إسبانيا التي تنظم رحلات سياحية دينية للأماكن المسيحية المقدسة، بجانب ممثلي عدد من كبرى شركات السياحة الإسبانية التي تعمل في تنظيم رحلات للأماكن المقدسة في العالم.

ويأتي تنظيم هذه الزيارة للترويج لمنتج السياحة الروحانية بمصر داخل السوق الإسباني وخاصة لمنتج مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر ومنطقة التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء.

لقاء وزير السياحة والآثار مع المدير الإقليمي لمؤسسة IFC لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي

التقى وزير السياحة والآثار، مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وعدد من ممثلي المؤسسة، لمناقشة سبل تعزيز مجالات التعاون المشتركة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع السياحة في مصر لتعزيز أهداف التنمية المستدامة بها.

واستعرض الوزير استراتيجية ورؤية الوزارة الحالية التي ترتكز على إبراز مقومات مصر السياحية والأثرية، وأكد أن الاستراتيجية تستهدف أيضًا العمل على تحقيق الاستدامة في مجال السياحة وتحويل قطاع السياحة في مصر وما يضمه من منشآت سياحية وفندقية ومراكز للغوص.

وخلال الاجتماع الاتفاق على أن يتم تشكيل فريق عمل من كل من وزارتي السياحة والآثار، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC ليقوم بدراسة ومناقشة الدراسات اللازمة لتنفيذ أوجه التعاون المختلفة بين الجانبين والتي تم مناقشتها خلال الاجتماع على أرض الواقع.

لقاء وزير السياحة والآثار مع سفير ألمانيا بالقاهرة لبحث أطر التعاون

التقى وزير السياحة والآثار، سفير ألمانيا بالقاهرة، لبحث تعزيز أطر التعاون القائمة وفتح آفاق أرحب للتعاون المستقبلي بين البلدين في مجالي السياحة والآثار. كما تم استعراض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الألماني إلى المقصد السياحي المصري خلال العام الماضي وسبل التعاون لزيادة أعداد السائحين الألمان.

كما تم بحث سبل تعزيز الترويج للمقاصد السياحية المصرية وتسليط الضوء على الوجهات السياحية ولاسيما الجديدة في مصر في السوق الألماني، بالإضافة إلى بحث إمكانية تنظيم زيارات تعريفية لرؤساء مجالس إدارة عدد من الشركات السياحية وممثلي وسائل الإعلام والمدونين والمؤثرين الألمان إلى عدد من الوجهات السياحية بمصر.

وزير السياحة والآثار يفتتح منتجع سياحي جديد بمنطقة خليج مكادي بمدينة الغردقة

افتتح وزير السياحة والآثار، منتجع سياحي جديد بمنطقة خليج مكادي بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، حيث أكد على حرصه على مشاركة القطاع الخاص في إنجازاته وافتتاحاته لتشجيع إقامة المزيد من الغرف الفندقية وتعزيز مزيد من الاستثمارات السياحية.

وثمن الوزير على ما شاهده في المنتجع، واصفًا إياه بالإنجاز الكبير الذي يخاطب شرائح متعددة من السائحين، مؤكدًا على أهمية صناعة السياحة بالنسبة لمصر.

كما قام الوزير بجولة تفقدية داخل المنتجع السياحي الجديد، وحرص على لقاء عدد من العاملين بالمنتجع والقائمين على إدارته والتسويق له. كما حث المستثمرين والعاملين بالقطاع السياحي على بذل الجهود لإقامة المزيد من الفنادق والمنتجعات السياحية في مصر.

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

ترأس وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث تحدث الوزير عما تقوم به الوزارة من جهود لتطوير المنتجات والأنماط السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

وخلال الاجتماع استعراض ومناقشة أبرز وأهم أنشطة الهيئة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، وتطوير الموقع الإلكتروني للهيئة وهو البوابة الترويجية للسياحة في مصر، حيث تم تحديث المحتوى وترجمته إلى 4 لغات إضافية.

كما تم استعراض ومناقشة سياسات تحفيز الطيران التي تقدمها الوزارة للحفاظ على ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر. كما تم الموافقة من حيث المبدأ على مشاركة الهيئة بالمعرض السياحي ILTM Latin America المقرر انعقاده بمدينة ساوباولو بالبرازيل مايو المقبل.

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير

ترأس وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير في تشكيله الجديد، حيث تم استعراض جدول أعمال الاجتماع والموافقة على مشروع موازنة المتحف المصري الكبير، واستعراض تطور الأعمال الجارية وآخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع المتحف تمهيدًا لافتتاحه.

كما تم استعراض مواعيد الفتح الجديدة، حيث يستقبل المتحف زائريه صيفًا وشتاءً طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، وستكون حتى الساعة الرابعة عصرًا خلال شهر رمضان المبارك.

وزير السياحة والآثار يترأس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار

ترأس وزير السياحة والآثار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، حيث تم استعراض إنجازات قطاعات المجلس الأعلى للآثار خلال يناير الماضي، والمتمثلة في عدد من الاكتشافات الأثرية، وأعمال الترميم والصيانة بمختلف المواقع الأثرية. كما تم استرداد عدد 33 قطعة أثرية كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.

كما تم إحاطة أعضاء مجلس الإدارة بما حققته المعارض الخارجية المؤقتة من إنجازات، وتطرق الاجتماع كذلك لاستعراض ما يتم بذله من جهود لتوفير سبل الإتاحة بمتاحف الآثار في مصر لتحسين تجربة الزائر لاسيما السياحة الميسرة.

كما تم الموافقة على فتح متحف المركبات الملكية ببولاق يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع بعد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع لجنة تطوير المنتجات والأنماط السياحية

ترأس وزير السياحة والآثار، اجتماع لجنة تطوير المنتجات والأنماط السياحية للمقصد السياحي المصري، لمناقشة مستجدات خطة العمل وآليات التطوير لكل نمط أو منتج سياحي تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة والتي ترتكز على إبراز المقصد السياحي المصري باعتباره المقصد الأول في العالم من حيث تنوع أنماطه ومنتجاته.

وشهد الاجتماع مناقشات حول خطط تطوير هذه المنتجات والأنماط السياحية، وآراء مسئولي فرق العمل المختلفة بالوزارة، حيث تم عرض المقومات والميزات التنافسية الموجودة في كل منتج، واقتراح سبل وآليات إبرازها والترويج والتسويق لهذا المنتج بصورة أكبر.

نائب الوزير تشارك في مؤتمر إطلاق تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية

نيابة عن وزير السياحة والآثار، شاركت نائب الوزير في المؤتمر الذي نظمته وزارة البيئة، والخاص بإطلاق تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية ورصد ومتابعة الكائنات البحرية، حيث أعلنت وزيرة البيئة عن إطلاق البوابة الإلكترونية لمنظومة تصاريح ممارسة الأنشطة وزيارة المحميات الطبيعية بمصر والتطبيق الهاتفي المصمم لرصد ومتابعة الكائنات البحرية.

وتعد هذه التطبيقات نِتاج للتعاون بين وزارتي البيئة والسياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، في إطار مشروع تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.

وأكدت نائب الوزير على اهتمام الوزارة بملف الاستدامة بمفهومها الشامل ومن بينها الحفاظ على البيئة، وثمّنت على البوابة الإلكترونية لمنظومة تصاريح ممارسة الأنشطة وزيارة المحميات الطبيعية بمصر.

المتحف المصري الكبير يُحيي ذكرى مرور 50 عام على رحيل أم كلثوم

أقام المتحف المصري الكبير، على مدار يومين، فعاليات خاصة بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل سيدة الغناء العربي "أم كلثوم"، حيث أحيا الحفل كل من المطربة مي فاروق والمطربة ريهام عبد الحكيم، اللتين قدمتا مجموعة من أشهر مقاطع أغاني كوكب الشرق أم كلثوم.

وأعرب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن سعادته بإقامة هذا الحدث الفني المميز في رحاب هذا الصرح الحضاري ما يعكس اهتمام المتحف بالاحتفاء برموز القوى الناعمة المصرية والمؤثرة من خلال تقديم أجمل وأرقى أشكال الفنون التي تساهم في تعزيز الذوق العام.

الكشف عن مجمع للتعدين منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام

بعد عامين من العمل الدؤوب انتهت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، من أعمال مشروع "إحياء مدينة الذهب القديمة" بجبل السكرى جنوب غرب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالتعاون مع إدارة منجم السكري.

وأعرب وزير السياحة والآثار عن سعادته بما تم الكشف عنه من آثار توضح أسرار تاريخ هذه المنطقة، مؤكدًا على أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على آثار وتراث مصر الحضاري مع تنفيذ خطة الدولة المصرية في تنمية المشروعات التنموية والاقتصادية.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال الحفائر أسفرت عن الكشف عن بقايا معسكر لأعمال التعدين يرجع تاريخه لأكثر من ثلاثة آلاف عام، كما تم الكشف عن بقايا عناصر معمارية لمنازل عمال المناجم والورش وأماكن التعدين ودور العبادة والمباني الإدارية والحمامات البطلمية، وبقايا عناصر معمارية من العصور الرومانية والإسلامية، ومجموعة من اللقى الأثرية.

الكشف عن تمائم وحلي من الذهب بمعابد الكرنك

اكتشفت البعثة الأثرية المصرية الفرنسية التابعة للمركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك (CFEETK)، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، مجموعة من الحُلي يرجع تاريخها إلى بداية الأسرة السادسة والعشرين، وذلك أثناء أعمال الحفائر التى تجريها البعثة في القطاع الشمالي الغربي بمعابد الكرنك.

وثمن وزير السياحة والآثار على هذا التعاون المثمر بين الجانبين المصري والفرنسي، ضمن مشروع ضخم يهدف لتطوير منطقة المتحف المفتوح به ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لتعزيز تجربته السياحية. كما أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أهمية هذا الكشف الذي يساهم في تقديم رؤية أوضح عن معابد الكرنك وتطوراته التاريخية خلال الألفية الأولى قبل الميلاد.

وزارة السياحة والآثار تنهى إجراءات معاينة أماكن إقامة حجاج السياحة المصريين بالسعودية

في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم الحج لعام 1446هـ، أنهت بعثة وزارة السياحة والآثار، أعمالها الميدانية في السعودية، حيث تم إجراء معاينات شاملة لأماكن إقامة حجاج السياحة المصريين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي تقدمت بها شركات السياحة لمعاينتها واعتمادها من قبل لجان الوزارة تمهيدًا لاضافتها ضمن برامج الشركة خلال موسم الحج.

وشددت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة على ضرورة التزام جميع أماكن الإقامة بالمعايير المحددة، كما عقدت مباحثات مع مسئولي وزارة الحج والعمرة السعودية، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين.

كما عقدت عدة اجتماعات بمقر البعثة في مكة المكرمة، مع ممثلي شركات السياحة المصرية المنظمة للحج، لمناقشة سبل التعاون وتنسيق الجهود لضمان موسم حج ناجح ومنظم. وأكدت خلال الاجتماعات أن الوزارة تعمل على إزالة أي عقبات قد تواجه الشركات السياحية، تنفيذًا لتوجيهات وزير السياحة والآثار، لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج، وتأمين راحتهم وسلامتهم.

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