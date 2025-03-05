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رياضة

هذا الثنائي يلاحق إمام عاشور في صدارة ترتيب هدافي الدوري

إمام عاشور
إمام عاشور

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر إمام عاشور لاعب الأهلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الأربعاء في ختام الجولة الـ 17 والأخيرة للمرحلة الأولي للبطولة.

 

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- إمام عاشور، الأهلي،  9 أهداف
2- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 8 أهداف
2- ناصر منسي، الزمالك، 8 أهداف 
3- صلاح محسن، المصري، 7 أهداف
4- عمرو ناصر، فاركو، 6 أهداف 
4- فيستون ماييلي، بيراميدز، 6 أهداف
4- محمد علي بن حمودة، غزل المحلة، 6 أهداف
4- محمود عبد الحفيظ زلاكة، سيراميكا كليوباترا، 6 أهداف 
4- ياو أنور، البنك الأهلي، 6 أهداف.
5- مصطفى فتحي، بيراميدز، 5 أهداف
5- إبراهيم عادل، بيراميدز، 5 أهداف
6- مصطفى زيكو، زد، 4 أهداف
6- محمود ممدوح، حرس الحدود، 4 أهداف
6- محمد هلال، مودرن سبورت، 4 أهداف
6- إسلام عيسى، سيراميكا كليوباترا، 4 أهداف
6- جودوين شيكا أوكوارا، طلائع الجيش، 4 أهداف

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري 

المصري 4-2 مودرن سبورت (انتهت)

البنك الأهلي 2-1 حرس الحدود  (انتهت)

 فاركو 0-0 الجونة  (انتهت)

الاتحاد السكندري 0-1 سموحة  (انتهت)

 إنبي 0-3 الزمالك  (انتهت)

 زد 2-2 الإسماعيلي  (انتهت)

الأربعاء 5 مارس

الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساءً

 بتروجيت ضد غزل المحلة - 9 مساءً

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا - 9 مساءً

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