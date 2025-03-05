رئيس الرعاية الصحية يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعزيز التعاون في التكنولوجيا الطبية

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالسفير كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، بمقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

إقامة شراكة استراتيجية مع الهيئة الكورية للتغطية الصحية (NHI) لتبادل الخبرات في الأنظمة العلاجية

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن اللقاء شهد مناقشات حول إقامة شراكة استراتيجية مع الهيئة الكورية للتغطية الصحية (NHI) لتبادل الخبرات في الأنظمة العلاجية والتأمينية، بالإضافة إلى بحث سبل ربط هيئة الرعاية الصحية بمدينة سامسونج الطبية لتبادل المعرفة في إدارة المستشفيات والتكنولوجيا الطبية، إلى جانب تطوير النظم الصحية والتدريب الطبي.

وأوضح الدكتور السبكي أنه سيتم تنظيم مائدة مستديرة لاستكشاف فرص التعاون المشترك في توطين الأجهزة الطبية وفقًا للاحتياجات الفعلية للسوق، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والتعاون مع القطاع الخاص الكوري المهتم بالاستثمار في مصر، كما كشف عن زيارة مرتقبة لوفد استثماري كوري في سبتمبر المقبل، حيث ستستقبلهم الهيئة وتنظم لهم جولة تعريفية في المنشآت الصحية بالمحافظات التي يُطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل.

التعاون مع الجانب الكوري سيتضمن نقل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي

وأشار الدكتور السبكي إلى أن التعاون مع الجانب الكوري سيتضمن نقل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطوير أنظمة المستشفيات الافتراضية من خلال إنشاء منصة تكنولوجية متقدمة، مما يسهم في تحسين إمكانية وصول المواطنين إلى خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودة تقديم الخدمات الطبية عبر حلول تكنولوجية متطورة.

كما أوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن اللقاء تناول سبل التعاون في مجال إدارة النفايات الطبية وتعزيز التحول الأخضر في الرعاية الصحية وفق المعايير البيئية المستدامة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية بالقطاع الصحي ويدعم رؤية مصر للتحول نحو نظام صحي أكثر استدامة.

وأضاف الدكتور السبكي أن اللقاء ناقش تعزيز التعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) في مجالات إدارة الأزمات والطوارئ الصحية، وتطوير جودة خدمات الطوارئ الطبية، من خلال برامج تدريبية متخصصة للكوادر الصحية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعزز الدور الوطني للهيئة العامة للرعاية الصحية في تقديم خدمات طبية عالية المستوى للمواطنين، إلى جانب دعم الخدمات الصحية المقدمة للاجئين والمستضافين على أرض مصر في المحافظات التي يُطبق بها النظام.

دعم الابتكار في الخدمات الطبية

من جانبه، أعرب السفير كيم يونج هيون عن تقديره للتعاون القائم مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا دعم بلاده لتوسيع آفاق الشراكة مع مصر في مختلف مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية، وتعزيز جودة الخدمات بما يسهم في دعم الابتكار في الخدمات الطبية، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات مستدامة بين البلدين.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من: الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والحوكمة الإكلينيكية، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتورة ريهام سلامة الشناوي، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي.

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