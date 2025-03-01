وزير الصحة يفاجئ مستشفيات القاهرة والشرقية في أول أيام رمضان، يحيل عددا من المتغيبين عن العمل للتحقيق، يشدد على ضرورة توفير الأدوية، ويكافئ مدير مستشفى الهلال

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان عددا من الجولات المفاجئة على المستشفيات ومراكز طب الأسرة في أول أيام شهر رمضان الكريم وفوجئ بغياب عدد من الأطباء وأمر بإحالة المتغيبين للتحقيق.

وزير الصحة في زيارة مفاجئة في أول أيام شهر رمضان للمستشفيات

وتفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مركزي طب أسرة «الأسمرات 2»، و«الأسمرات 3»، في زيارة مفاجئة في أول أيام شهر رمضان، وذلك ضمن جولاته التي تهدف إلى متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بمركز طب أسرة «الأسمرات 3»، حيث تفقد الصيدلية، لمتابعة آلية صرف الأدوية للمواطنين، والتأكد من توافر مخزون كافٍ من المستحضرات الدوائية، موجهًا بتوفير نواقص أدوية علاج السكر.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد عيادة الأسنان، واطلع على سجل المترددين على العيادة، وأبدى استيائه من الضعف الشديد لتردد المرضى على العيادة، وعدم استغلال الأجهزة الخاصة بالأسنان في علاج المواطنين، والاكتفاء بصرف العلاج الدوائي فقط للمترددين، وكذلك الزيادة العددية الكبيرة في أطباء الأسنان العاملين في العيادة، بما لا يتناسب مع عدد كراسي الأسنان، وكذلك معدلات تردد المرضى.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع خلال الجولة على دفتر حضور وانصراف الأطباء بوحدة طب أسرة «الأسمرات 3»، حيث لاحظ غياب 90 % من أطباء الأسنان والصيادلة وممارسي العلاج الطبيعي، ووجه بتحويل كافة المتغيبين عن العمل للتحقيق، وتوزيع القوى البشرية الزائدة على المنشآت الأكثر احتياجا.

ونوه «عبدالغفار» أن الوزير لاحظ أن قدرة جهاز الـ«أوتوكلاف» الخاص بالتعقيم، تفوق احتياج المركز، حيث وجه مساعده للمشروعات القومية، بتوفير جهاز مناسب ونقل الموجود إلى مستشفى لإمكانية استيعابه.

ولفت «عبدالغفار» أن الوزير تابع جولته بتفقد مركز طب أسرة «الأسمرات 2» حيث تفقد سير العمل بمبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما اطلع على دفتر الحضور والانصراف، ووجه بتحويل كافة المتغيبين للتحقيق.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير شدد على ضرورة عمل الصيانة الدورية لمركز طب أسرة «الأسمرات 2» في المواعيد المقررة، كما تفقد عيادة تنظيم الأسرة، وتابع توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة، ومعدلات التردد، والتركيب، مضيفا أن الوزير وجه بتوفير طبيب نساء وتوليد للعمل في المركز.

وقال «عبدالغفار» إن نائب رئيس الوزراء لاحظ زيادة كبيرة في أعداد أطباء الأسنان والصيادلة وممارسي العلاج الطبيعي عن الاحتياج الفعلي للعمل، في مركزي صحة «الأسمرات 2»، و«الأسمرات 3» مما يؤدي إلى تعطيل سير العمل، وقلة الإنتاج وكثرة الغياب.



كما تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، مستشفى المقطم للتأمين الصحي، اليوم السبت.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزير بدأ جولته في مستشفى المقطم، بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث لاحظ عدم وجود أطباء طوارئ، فوجه بإحالة المتغيبين عن العمل للتحقيق.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير حرص أثناء جولته على الاستماع لآراء ومقترحات وشكاوى المواطنين، للوقوف على مدى رضاهم على الخدمة المقدمة لهم، موجهًا بإنشاء وحدة خاصة بشكاوى المواطنين، للوقوف على التحديات وحلها.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد غرفة الأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي، بالإضافة إلى تفقد العيادات الشاملة بالمستشفى، كما تفقد مخزن الصيدلية، موجهًا بتحويل الصيادلة المقصرين للتحقيق، كما لاحظ زيادة كبيرة في أعداد الصيادلة عن الاحتياج الفعلي للعمل، فوجه بإعادة توزيع القوى البشرية من الصيادلة، وفقًا لحاجة العمل.

وقال «عبدالغفار» إن نائب رئيس مجلس الوزراء، وجه الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بمراجعة قائمة الأدوية وتوفير كافة النواقص من المستحضرات الدوائية، وزيادة القوى البشرية في عيادة العظام.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد عيادة ضعف عضلة القلب، ووجه بزيادة عدد أيام عمل العيادة، وزيادة القوى البشرية، مع التشديد على ضرورة التزام الأطقم الطبية بالزي داخل العيادة.



كما تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، مركز طب أسرة عين الصيرة، في زيارة مفاجئة، اليوم السبت، ضمن سلسلة جولاته التي تهدف إلى متابعة سير العمل ميدانيًا.

و بدأ الوزير جولته بتفقد شباك قطع التذاكر، كما تفقد عيادات تنظيم الأسرة، والأطفال، والأسنان، وغرفة المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ومنظومة التطعيمات.

ووجه الوزير بمراجعة جداول الصيانة للمنشآت والأجهزة، ورفع كفاءة المركز، كما تفقد الصيدلية، وتابع المنظومة المميكنة لصرف الألبان العلاجية، بالإضافة إلى متابعة استخدام الميكنة في فتح الملفات وتسجيلها، حيث بلغ عدد ملفات طب الأسرة المسجلة بالمركز 1243 ملف، إلى جانب متابعة التسجيل الالكتروني للحالات المرضية المترددة على المركز.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع خلال الجولة على دفتر حضور وانصراف الأطباء والفرق الطبية، موجهًا بتحويل كافة المتغيبين للتحقيق، وتوزيع القوى البشرية الزائدة من أطباء الأسنان والصيادلة على منشآت أخرى حسب الاحتياج.

مستشفى الهلال بمحافظة القاهرة





فيما تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مستشفى الهلال بمحافظة القاهرة.

وبدأ جولته بتفقد قسم رعاية الطوارئ، ومتابعة سير العمل، كما حرص على التحدث مع المرضى، للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، موجهًا بسرعة إنجاز كافة العمليات الجراحية، للقضاء على قوائم الانتظار.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أشاد بانتظام سير العمل بالمستشفى، حيث وجه بصرف مكافآة لمدير المستشفى، نظرًا لما تم رصده من انتظام منظومة العمل، كما تابع جولته بتفقد قسم العلاج الطبيعي، موجهًا بمراجعة الأجهزة وتوفير أي احتياجات، كما وجه باستكمال أعمال التطوير في باقي طوابق المستشفى.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير استكمل جولته بزيارة مستشفى شبرا العام، حيث ابدى ملاحظاته على تدني البنية التحتية لقسم الطوارئ، كما تفقد قسم الرعاية المركزة، واطلع على التاريخ المرضى لبعض المقيمين بالقسم، وتأكد من تلقيهم الخدمات الطبية اللازمة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص على تفقد قسم الحضانات، وتحدث إلى الأطقم الطبية، وتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية، كما حرص على تفقد قسم جراحة القلب والصدر الجديد بالمستشفى، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير.



فيما تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، مستشفى منيا القمح المركزي، بمحافظة الشرقية

و استهل جولته بالاطلاع على سجل دخول المرضى للمستشفى، ومتابعة أعداد المترددين، كما حرص على تفقد صيدلية المستشفى، وتأكد من توافر جميع المستحضرات الدوائية خاصةً أدوية الأمراض المزمنة كالسكر والضغط، مضيفا أنه خلال تفقد قسم العيادات، وجه الوزير بسرعة استدعاء طبيب أطفال لإحدى المترددات على العيادات.

وأشار «عبدالغفار» أن الوزير تفقد عيادة عقر الحيوان، وتأكد من توافر كافة الأمصال، مضيفا أن الوزير وجه مساعده للمشروعات القومية، بتشكيل لجنة لدراسة كيفية استغلال مبنى إنشاء جديد بالمستشفى، بالاضافة إلى مراجعة وتغيير الرسم الوظيفي.

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