ميناء سفاجا يستقبل 1749 عجلًا من جيبوتي لتلبية احتياجات الأسواق في رمضان

استقبل ميناء سفاجا السفينة Mariona Star وعلى متنها 1749 عجلًا حيًّا بوزن إجمالي 525 طنًا، قادمة من جيبوتي لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفحص الشحنة والتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها ونقلها إلى محجر مشروعات الخدمة الوطنية، وفقًا للضوابط الصحية والبيطرية المعتمدة.

ميناء سفاجا يستقبل السفينة Mariona Star محملة بـ 1749 عجلًا حيًّا

يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية وضمان تلبية احتياجات الأسواق المحلية خلال شهر رمضان المعظم، من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم الحية وضبط الأسعار لصالح المواطنين، كما يعكس هذا الاستيراد المستمر حرص الدولة على تأمين الإمدادات الغذائية وتحقيق التوازن في السوق المحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة.

وتواصل الجهات المختصة العمل على تسهيل إجراءات دخول السلع الاستراتيجية بالتوازي مع تكثيف الرقابة البيطرية لضمان سلامة الواردات، بما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويدعم استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.

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