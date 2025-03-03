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محافظات

المستشفيات المصرية تستقبل 42 مصابا ومريضا فلسطينيا من معبر رفح

معبر رفح البري
معبر رفح البري

 استقبلت المستشفيات المصرية اليوم الاثنين،  42 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية ولتقديم العلاج لهم بعد عبورهم من معبر رفح البري.

 وأعلنت المصادر الطبية في مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ان 42 مصابا ومريضًا، و62 مرافقا فلسطينيًا، ضمن الدفعة 25 لنقل المصابين الفلسطينين منذ بدء سريان الهدنه وصلوا إلى معبر رفح مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين الفلسطينيين بواسطة سيارات الإسعاف المصرية إلى مستشفيات شمال سيناء ومحافظات الجمهورية لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

محافظ شمال سيناء والسفير الهولندي بالقاهرة يتفقدان معبر رفح

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محافظ شمال سيناء يزور الجرحي الفلسطينيين في مستشفى العريش العام

وفي سياق متصل قام اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، بزيارة الجرحي الفلسطينيين في مستشفى العريش العام.

و اطمئن المحافظ على الخدمات الطبية المقدمة للجرحي الفلسطينيين، والخدمات المتنوعه المقدمةللمرافقين لهم.

وأكد المحافظ علي تخصيص كافة الامكانيات الطبية المتوفره بالمحافظة بالإضافة الي الدعم اللازم منوزارة الصحة لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

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