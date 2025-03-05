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رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل ختام المرحلة الأولى

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري قبل ختام المرحلة الأولي

ترتيب الدوري المصري، تختتم اليوم الأربعاء مباريات المرحلة الأولي بثلاث مباريات للجولة الـ 17 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بتروجيت ضد غزل المحلة، بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا، الأهلي ضد طلائع الجيش.

ترتيب الدوري المصري قبل ختام المرحلة الأولي 

1- بيراميدز 39 نقطة 
2- الأهلي 36 نقطة 
3- الزمالك 32 نقطة 
4- المصري البورسعيدي 30 نقطة 
5- البنك الأهلي 29 نقطة 
6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة 
7- فاركو 23 نقطة 
8- حرس الحدود 22 نقطة 
9- زد اف سي 21 نقطة 
10- طلائع الجيش 21 نقطة 
11- سموحة 20 نقطة 
12- بتروجيت 19 نقطة 
13- الاتحاد السكندري 18 نقطة 
14- الجونة 17 نقطة 
15- غزل المحلة 17 نقطة 
16- الإسماعيلي 14 نقطة 
17- إنبي 12 نقطة 
18- مودرن سبورت 9 نقاط

 

جدول ترتيب فرق الدوري المصري

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري 

المصري 4-2 مودرن سبورت (انتهت)

البنك الأهلي 2-1 حرس الحدود  (انتهت)

 فاركو 0-0 الجونة  (انتهت)

الاتحاد السكندري 0-1 سموحة  (انتهت)

 إنبي 0-3 الزمالك  (انتهت)

 زد 2-2 الإسماعيلي  (انتهت)

الأربعاء 5 مارس

الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساءً

 بتروجت ضد غزل المحلة - 9 مساءً

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا - 9 مساءً

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

 

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