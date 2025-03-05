الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حفظ التحقيقات في حريق شقة بالمرج

تحقيقات، فيتو
تحقيقات، فيتو

أمرت نيابة المرج بحفظ التحقيقات حول حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة القسم ولم تسفر عن وقوع أية إصابات بعد أن تبين أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران. 

وقال مالك الشقة، إنه لا يشتبه في أحد جنائيا، مشيرا إلى أنه أثناء إعداد زوجته طعام الإفطار انفجرت أنبوبة البوتاجاز.

وأخمدت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة حريقا نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة المرج دون وقوع أي إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـسياراتين  إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المرج مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المرج

مواد متعلقة

حريق ضخم في ريف اللاذقية بسوريا وجهود مكثفة للسيطرة عليه (صور)

استدعاء مسئول السلامة المهنية بعد اندلاع حريق بـ لوكيشن تصوير في الهرم

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

الطقس اليوم، الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

ترتيب الدوري المصري قبل ختام المرحلة الأولى

درجات الحرارة اليوم الأربعاء فى مصر

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع 6 أصناف منهم البلطي وانخفاض كبير في صنفين

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش بالدوري

منوعات

المزيد

مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN

ليبرون جيمس أول لاعب في تاريخ دوري السلة الأمريكي للمحترفين يسجل 50 ألف نقطة

افتح يا سمسم وفئران متحولة جنسيا، أغرب ما قاله ترامب في خطاب حطم الرقم القياسي (فيديو)

لحظة طرد نائب ديمقراطي أثناء كلمة ترامب في الكونجرس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 5-3-2025 بالأسواق، عباد الشمس يسجل 115 جنيهًا

الدولار وصل لكام؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية اليوم (آخر تحديث)

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

إجازات الموظفين في شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين، أمثلة لزهد الرسول "2 – 2"

حدث في 5 رمضان عام 113 هجريًّا، مولد "صقر قريش" مؤسس الدولة الأموية في الأندلس

تفسير حلم المسحراتي في المنام وعلاقته بقدوم الخير والأحداث السعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية