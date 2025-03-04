الثلاثاء 04 مارس 2025
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حوادث

مالك شقة نشب بها حريق في المرج: لا اتهم أحد جنائيًّا

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

استمعت نيابة المرج إلى أقوال مالك شقة نشب بها حريق بدائرة القسم ولم تسفر عن وقوع أية إصابات.

وقال مالك الشقة، إنه لا يشتبه في أحد جنائيا، مشيرا إلى أنه أثناء إعداد زوجته طعام الإفطار انفجرت أنبوبة البوتاجاز. 

وأخمدت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة حريقا نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة المرج دون وقوع أي إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـسياراتين  إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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نيابة المرج مديرية أمن القاهرة منطقة المرج

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