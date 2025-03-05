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حوادث

اليوم، الحكم على كروان مشاكل بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد

كروان مشاكل، فيتو
كروان مشاكل، فيتو

تصدر محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الحكم على التيك توكر كروان مشاكل، في الاستئناف المقدم منه على حكم حبسه 4 أشهر بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد.

 

استئناف كروان مشاكل

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من الإعلامية ريهام سعيد تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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استئناف كروان مشاكل كروان مشاكل الإعلامية ريهام سعيد ريهام سعيد

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