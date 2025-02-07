الجمعة 07 فبراير 2025
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خارج الحدود

دول الناتو تناقش إرسال قوات إلى جرينلاند بعد تهديدات ترامب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أفادت صحيفة التليجراف البريطانية، اليوم الجمعة، بأن دول الناتو تناقش إرسال قوات إلى جزيرة جرينلاند بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

دونالد ترامب لن يحصل على جرينلاند

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الدنماركي لارس راسموسن، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يحصل على جرينلاند.

 

أكدت رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، أن مستقبل جرينلاند يقرره سكانها، بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي الاستحواذ على الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي.


الاستحواذ على الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي

وقالت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن للقناة التلفزيونية الثانية: «جرينلاند ملك لأهلها». وأضافت مع وصول دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكي المنتخب، إلى الجزيرة، أن الإقليم الواقع في القطب الشمالي «ليس للبيع».

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ترامب جرينلاند رئيسة وزراء الدنمارك

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