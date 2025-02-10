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خارج الحدود

الدنمارك تقترح شراء كاليفورنيا مقابل جرينلاند

جزيرة جرينلاند، فيتو
جزيرة جرينلاند، فيتو

اقترحت الدنمارك شراء ولاية كاليفورنيا من الولايات المتحدة ردا على تصريحات ترامب بشأن الاستحواذ على جرينلاند.

الدنمارك تقترح شراء كاليفورنيا مقابل جرينلاند

وقال منظم الحملة كزافييه دوتوا لصحيفة "بوليتيكو" إن الدولة الأمريكية ستكون على استعداد لدفع تريليون دولار ومخبوزات دنماركية مدى الحياة ستدفعها هوليوود".

وقد حظي اقتراحه بالفعل بدعم ما يقرب من 200 ألف شخص.

قضية شراء جرينلاند

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتصل في وقت سابق برئيسة الوزراء الدنماركية فرديدركسن بشأن قضية شراء جرينلاند، وقالت إنها ليست للبيع، وهو ما أكده أيضا وزير الخارجية الدنماركي.

 

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الدنمارك جرينلاند ترامب ولاية كاليفورنيا الولايات المتحدة الدولة الأمريكية

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