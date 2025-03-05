الأربعاء 05 مارس 2025
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محافظات

غرق شوارع العجمي بالإسكندرية بمياة الأمطار والأهالي يشاركون في عمليه كسح المياه (صور)

عرق شوترع الإسكندرية
عرق شوترع الإسكندرية في مياه الأمطار، فيتو

شهدت منطقة العجمى غرب محافظة الإسكندرية، هطول أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول مما تسببت فى غرق بعض الشوارع والميادين بالمنطقة وسط سوء الأحوال الجوية وموجه من الصقيع وانخفاض درجات الحرارة. 

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وحرص العاملين بشركة المياه بمشاركة أهالى المنطقة على كسح مياة الأمطار المتراكمة في الشوارع والعمل على تطهير الشنايش والمطابق لتصريف كميات مياة الأمطار وتيسير الحركة المرورية أمام السائقين والمواطنين. 

تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات في الإسكندرية

وأعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة وذلك للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية التي أفادت بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

 

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5%، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية اليوم الأربعاء 5 مارس.

 

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

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منطقة العجمي محافظة الإسكندرية الأمطار الفريق أحمد خالد حسن المدارس الحكومية

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