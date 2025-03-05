شبانة يكشف تفاصيل جديدة لظهور أبو تريكة في إعلان إستاد الأهلي

الأهلي، علق الإعلامي محمد شبانة، على ظهور محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي السابق، في إعلان شركة القلعة الحمراء الخاصة بإستاد الأهلي.

وقال شبانة، في تصريحات تليفزيونية: "محمد أبو تريكة تصدر الإعلان لتخليد الأسماء على إستاد الأهلي، ولا يمكن أن يكون اللاعب شارك في الإعلان قبل الحصول على موافقات".

أبو تريكة لم يفرض نفسه على الإعلان

وتابع:" أبو تريكة لم يفرض نفسه على الإعلان، والتحفظ على ظهور اللاعب من عدمه، ومن حق الجميع الاستماع لرأي الشركة التي قامت بعمل الإعلان".

شركة القلعة الحمراء

وشدد: "عند توجيه أي شيء أو انتقاد يجب أن يكون للشركة التي قامت بعمل الإعلان وليس اللاعب الذي شارك فيه".

وأردف: "محمد بركات خرج بتصريحات مع سيد عبد الحفيظ، وتحدث عن أبو تريكة، واللاعب لم يتعرض للانتقادات مثلما حدث مع أبو تريكة".

الأهلي يحصن إمام عاشور

وأكمل: "إمام عاشور أكد أنه لن يترك الأهلي مهما حدث، واللاعب يمتلك العديد من العروض، وعقده ينتهي بنهاية الموسم القادم، والأهلي يسعي لتحصينه في الوقت الحالي".

وأضاف: "الأهلي يسعي لزيادة عقد إمام عاشور، في الفترة القادمة، من أجل استمرار اللاعب في صفوف الفريق خاصة وأنه أحد الأعمدة الرئيسية في الفريق".

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