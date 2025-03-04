كيف استقبل الرئيس السيسي أحمد الشرع بمقر انعقاد القمة العربية؟ (فيديو)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر انعقاد القمة العربية الطارئة، واستقبل الوفود المشاركة بالقمة العربية غير العادية فى العاصمة الإدارية الجديدة.

التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية

ونشر رئيس المرحلة الانتقالية فى سوريا أحمد الشرع فيديو وعددا من الصور توثق لقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتستضيف مصر قمة عربية طارئة اليوم الثلاثاء بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني

وتعرض مصر تفاصيل خطتها لإعادة إعمار قطاع غزة، على القادة والزعماء العرب في القمة الطارئة اليوم، وتستند الخطة على الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني وحل الدولتين.

مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر

وتتضمن الخطة، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

كما تتضمن الخطة المصرية توفير مناطق مؤقتة داخل قطاع غزة في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد.





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