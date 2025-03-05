الأربعاء 05 مارس 2025
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أمطار غزيرة وانخفاض حاد بدرجات الحرارة يضرب الإسكندرية (صور)

أمطار غزيرة وانخفاض
أمطار غزيرة وانخفاض حاد بدرجات الحرارة، فيتو

شهدت بعض مناطق غرب محافظة الإسكندرية، هطول أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول وانخفاض درجات الحرارة والصقيع وسط سوء الأحوال الجوية تضرب المدينة الساحلية ليلًا.

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وكثفت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بالانتشار في جميع الميادين والشوارع العامة والدفع بسيارات الصرف الصحي لشفط وكسح مياه الأمطار وتيسير الحركة المرورية أمام السائقين. 

 

وكان قد أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلابًا ومعلمين) بنطاق المحافظة وذلك للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية التي أفادت بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

 

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5%، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية اليوم الأربعاء 5 مارس.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

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محافظة الإسكندرية الأمطار بإحياء الصرف الصحي الفريق أحمد خالد حسن المدارس الحكومية هيئة الأرصاد الجوية

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