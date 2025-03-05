الأربعاء 05 مارس 2025
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أخبار مصر

الأوقاف تنفي صلتها بروابط مزيفة تزعم تقديم "دعم رمضاني"

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

نفت وزارة الأوقاف المصرية بشكل قاطع أي علاقة لها بأحد الروابط المشبوهة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تقديم "دعم رمضاني" مالي بقيمة 8,740 جنيهًا مصريًّا، مؤكدةً أن هذا الادعاء مزيف تمامًا ولا يمت بصلة إلى الوزارة أو هيئة الأوقاف المصرية.

 

الأوقاف تنفي صلتها بروابط مزيفة تزعم تقديم “دعم رمضاني”

وأوضحت وزارة الأوقاف أن أي مساعدات تقدمها تتم من خلال القنوات الشرعية والرسمية للدولة، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ولا يتم إعلان أي دعم مالي بهذه الطريقة عبر روابط غير معتمدة.

وحذرت الوزارة المواطنين من الانسياق وراء هذه الروابط الوهمية، التي قد تهدف إلى الاحتيال أو سرقة البيانات الشخصية، وتؤكد ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لأي معلومات تتعلق بالدعم والمساعدات.

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