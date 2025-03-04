بدرية طلبة تكشف عن عرض زواج: أنا مزة بس مستحيل أكون مع حد غير مصطفى

فاجأت الإعلامية أميرة بدر، الفنانة بدرية طلبة بسؤال صادم، خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، "اتعرض عليكِ عرض زواج وأنتِ متجوزة؟"، لترد بدرية بكل جراءة، قائلة: "أنا مزة بس مستحيل أكون مع حد غير مصطفى"، في إشارة إلى زوجها الراحل مصطفى سالم.

عروض زواج لبدرية طلبة

وأكدت بدرية طلبة، خلال الجزء الثاني من حوارها مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أنها كانت على ذمة زوجها الراحل مصطفى سالم عندما تلقت عرض زواج من شخص ما، مضيفة: "قال لإحدى صديقاتي أنا عايزها"، مشيرة إلى أنها في ذلك الوقت كانت مُصرة على الطلاق بسبب عدد من المشاكل مع زوجها، إلا أن هذا الموقف كان سببًا في عودتها إلى زوجها من جديد، بعدما شعر بالخوف من فقدانها.

هل تفكر بدرية طلبة في الزواج بعد وفاة زوجها؟

ونفت فكرة الزواج مرة أخرى بعد وفاة زوجها، قائلة: "لا خلاص كفاية كده.. وهو مبدأ بالنسبة له"، مؤكدة أن كل تركيزها الآن على تزويج بناتها وإتمام واجبها تجاههن في الحياة، مشيدة بزوجها الراحل، مؤكدة أنه كان يقدّرها ويحترمها منذ اليوم الأول في زواجهما، وأنه قام بواجبه تجاهها وتجاه أسرته على أكمل وجه.

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