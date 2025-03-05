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أخبار مصر

الفساد للركب، 1500مخبز حر بدون ترخيص في قنا وأزمات مفتعلة في البوتاجاز والتلاعب بعبوات السكر (مستند)

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين
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كشفت مستندات رسمية صادرة عن الإدارة العامة للشئون القانونية بمديرية تموين قنا عن استغاثة عاجلة تقدم بها عدد من مفتشي مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، تضمنت اتهامات بوجود وقائع فساد مالي وإداري تهدد المنظومة التموينية بالمحافظة. 

 

وبحسب نص الشكوى، التي حصلت " فيتو "  على نسخة منها، فإن المخالفات تشمل تشغيل نحو 1500 مخبز حر بدون تراخيص، تعمل على حصص المخابز المدعمة في مخالفة للوائح المنظمة.

 

 

 كما كشفت الاستغاثة عن تلاعب في حصص السكر المدعمة، حيث يتم تسليم العبوات بوزن 900 جرام فقط بدلًا من كيلو جرام كامل، في محاولة غير قانونية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

 

ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، حيث أشار مقدمو الشكوى إلى افتعال أزمات متكررة في أسطوانات البوتاجاز لتحقيق أرباح سريعة، وهو ما يفاقم معاناة المواطنين ويؤدي إلى أزمات متكررة في سوق السلع الأساسية.

 

كما تضمنت الشكوى اتهامات لمدير المديرية، حيث زعم المفتشون أنه تم تعيينه بطريقة غير مشروعة، فضلًا عن امتلاكه وأفراد من أسرته مخابز وأكثر من مشروع جمعيتي  مخالفا بذلك  القرارات الوزارية المنظمة لهذا القطاع. .

 

ووفقًا لنص الشكوى، فقد شملت المخالفات تعيين مدير إدارة الرقابة التموينية على الدرجة الثانية ( ب )، رغم عدم تمتعه بالخبرة الكافية لهذا العمل. 

 

وأشار المفتشون إلى تعرضهم لضغوط تمنعهم من تحرير محاضر بالمخالفات لردع الفساد والتي يتم ضبطها خلال عملهم الرقابي،.

 

وطالبت الإدارة العامة للشئون القانونية بسرعة الرد على مضمون الشكوى عبر مذكرة رسمية تفصيلية، توضح موقف المديرية من هذه الاتهامات، والإجراءات التي تم اتخاذها للتحقق من صحتها ومحاسبة المسؤولين عنها  . 

 

 مخالفات مالية في 12 مشروعا بـ جمعيتي

 

من ناحية أخرى، أصدرت الشركة المصرية لتجارة الجملة قرارا إداريا بشأن إيقاف عدد من الموظفين للتحقيق بقنا والأقصر.

وتضمن القرار التي حصلت" فيتو "على نسخة منه، أنه بناءً على الاطلاع على قوانين العمل ذات الصلة، وعلى لائحة نظام العاملين بالشركة، والمذكرة المقدمة من  العضو المنتدب للشئون التجارية والمناطق، وبعد موافقتنا على إيقاف بعض الموظفين من منطقة مبيعات قنا والأقصر للتحقيق، تقرر إيقاف عدد من الموظفين عن العمل مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، وذلك لمصلحة التحقيق في المخالفات المنسوبة إليهم فيما يتعلق بعدد من مشاريع جمعيتي في منطقة مبيعات قنا، مع الاحتفاظ بكامل الأجر وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

 

وهم - أخصائي شئون عاملين ثان، منطقة مبيعات قنا 

 

 مدخل بيانات ثالث، منطقة مبيعات قنا 

 

محاسب مراجع ثان، منطقة مبيعات قنا 

 

 أخصائي مبيعات ثان، منطقة مبيعات الأقصر 

 

 مسئول أمن ثان، منطقة مبيعات قنا. 

 

 

 

كمت تضمن القرار أيضا إيقاف عمليات الصرف للمستفيدين في واقعة المخالفات، وذلك في  12 في مشروع جمعيتي  في عدد من الفروع، وهي: دشنا، نجع حمادي، فرشوط، قوص، وفرع قنا المركزي وبندر قنا.

 

وتم التوجيه بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة للحفاظ على المال العام.

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