أشرف صبحي يوجه بالتحقيق في خلافات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الإدارات المعنية بالوزارة للتحقق مما تم تداوله بشأن خلافات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية.

وطالب أشرف صبحي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من خلافات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية من عدمه، في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها على استقرار المنظومة الرياضية والتزامها بالشفافية والحوكمة الرشيدة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على ضمان احترام القوانين واللوائح، بما يحقق الاستقرار داخل اللجنة البارالمبية، ويدعم أبطال مصر الرياضيين من ذوي الهمم، مشددة على التزامها بالشفافية والحوكمة في إدارة المنظومة الرياضية.



سداسى مجلس إدارة البارالمبية يصدرون بيانا ضد رئيس اللجنة

وكان 6 من أعضاء مجلس اللجنة البارالمبية أصدروا بيانًا ضد رئيس اللجنة البارالمبية بادعاء مخالفته القوانين والأطر المنظمة بعقد اجتماعات مع أفراد وهيئات دون الرجوع لمجلس الإدارة.

وأكد سداسى المجلس أمل مبدى نائب الرئيس وأشرف عجيل وإيهاب حسنين ورامى عبدالحميد وخالد سمير وإبراهيم أمين التحفظ وعدم المسؤولية ورفض أي قرار أو اتفاقية أو تعهدات مع أفراد أو هيئات اتخذها رئيس الأوليمبية دون موافقة مجلس الإدارة.

الشباب والرياضة تعلن تعديل اللائحة المالية للهيئات الرياضية

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تعديل بعض بنود اللائحة المالية للهيئات الرياضية، لتضمن التوسع في فرص الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية لتشجيع الشراكات الرياضية مع القطاع الخاص.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريح له أن التعديلات الجديدة تسهم في تعزيز الدور الاقتصادي للأندية والهيئات الرياضية، وتحفز على دخول مستثمرين جدد وتوسيع قاعدة الشراكات، ومساهمة ذلك في تسريع وتيرة التنمية الرياضية في مصر.

وقال الوزير: "حريصون على بتوفير بيئة قانونية مرنة تشجع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات رياضية مستدامة، مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمراقبة المالية".



ومن أبرز التعديلات التي شملت اللائحة المالية:-

أولًا:- تأسيس الشركات الرياضية: تم إلغاء شرط احتفاظ الهيئات الرياضية بنسبة 51% من رأس المال في الشركات التي تؤسسها، مما يتيح للشركات المشاركة بحصص أكبر، مما يعزز فرص دخول مستثمرين جدد في هذه الشركات.

ثانيًا- يجوز لأعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية المساهمة في الشركات المستثمرة، وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.

ثالثًا:- الرقابة المالية على الاستثمارات: تم تخفيف القيود المتعلقة بالرقابة على نتائج الاستثمارات في الشركات التابعة، وهو ما قد يساهم في تسريع وتيرة العمليات الاستثمارية.

رابعًا:- التعاقدات والمشتريات: أكدت اللائحة الجديدة على الالتزام بقانون تنظيم التعاقدات العامة، مما يقلل من البيروقراطية ويزيد من فاعلية الإجراءات.

ويأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الأداء المالي للأندية الرياضية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تطوير الرياضة المصرية وتحقيق الاستدامة المالية.

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