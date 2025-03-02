الأحد 02 مارس 2025
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الصحة تغلق عيادة "توسكا بيوتي سنتر" للتجميل بالنزهة لمخالفتها اشتراطات التراخيص

الصحة تغلق عيادة
الصحة تغلق عيادة توسكا

أعلنت  الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص التابعة لوزارة الصحة والسكان، غلق عيادة "توسكا بيوتي سنتر" المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، بمنطقة النزهة بمحافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص، وذلك بالتعاون مع العلاج الحر بمحافظة القاهرة، ومباحث التموين، وهيئة الدواء المصرية.

غلق عيادة "توسكا بيوتي سنتر" المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر

وتأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشات الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العيادة تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تبين أنه سبق اصدار حكم بإغلاقها عام2023، حيث تم استئناف العمل بها دون صدور قرار من العلاج الحر بما يُعد مخالفة للقانون.

وأضاف "عبد الغفار" أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية المهربة ومجهولة المصدر وغير مسجلة  بهيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى جهاز ليزر غير مرخص، لافتًا الى وجود عمالة غير مؤهلة، كما يتم التخلص من النفايات بطرق غير آمنة.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إعادة غلق و"تشميع" العيادة وتحرير محضر بفض اختام وشمع قرار الغلق السابق صدوره عام 2023 دون الرجوع إلى الجهات المختصة، مضيفًا انه تم تحرير محضر بجميع الأدوية التى تم ضبطها وتنوعت بين مستحضرات طبية وتجميلية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، كما أن بعضها غير مدون عليه بيانات تسجيل بالتالي لم تخضع للاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان صلاحيتها للاستهلاك مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

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ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص مراكز وعيادات التجميل، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنة.

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الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء بمحافظة القاهرة هيئة الدواء المصرية تعمل بدون ترخيص وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان

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