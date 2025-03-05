الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، ارتفاع الباذنجان الأبيض 19 جنيها وانخفاض الكوسة

سعر الخضار، فيتو
سعر الخضار، فيتو

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2025.

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

سعر الخضار اليوم الأربعاء

  • تراوح  سعر الطماطم بين  2.5 جنيه إلى 5 جنيهات للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4.5 جنيه إلى 13.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 14 جنيهًا، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 إلى 15 جنيها، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 13 إلى 27 جنيها، بارتفاع 7 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 8 جنيهات إلى 22 جنيها، بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 9 جنيهات إلى 13 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 30 إلى 40 جنيها، بارتفاع 19 جنيهًا عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

سعر الخضار اليوم

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 21 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 21 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 25 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 25 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 35 إلى 45 جنيهًا.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار
  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 30 إلى 35 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 21 إلى 25 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 13 إلى 17 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 10 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 4 إلى 7 جنيهات.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 14 إلى 17 جنيهًا
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فول أخضر من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 12 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر ورق عنب بناتي/ بلدي من 80 إلى 120 جنيهًا.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

أسعار الخضار

  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 50 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم سعر الفاصوليا اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سوق العبور اليوم
ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الأربعاء، تحذير من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة

تعليق صادم من البيت الأبيض على "الخطة المصرية" لإعمار غزة

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع 6 أصناف منهم البلطي وانخفاض كبير في صنفين

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور، ارتفاع جديد في الفراولة والجوافة

مسلسل سيد الناس الحلقة 5، جوري بكر تهدد عمرو سعد بفيديوهات خارجة لها مع والده مقابل 10 ملايين جنيه

بعد تقديم استقالتها، مديرة شركة سياحية تتخلص من حياتها بـ "زجاجة مطهر" في المعادي

التقديم حتى 20 مارس، أسعار شقق "بليس جيت الشيخ زايد" بمبادرة بيتك في مصر

مسلسلات رمضان 2025، نيكولا معوض يطلب من ياسمين صبري ارتداء النقاب وهذا رد فعلها

منوعات

المزيد

لحظة طرد نائب ديمقراطي أثناء كلمة ترامب في الكونجرس (فيديو)

حريق ضخم في ريف اللاذقية بسوريا وجهود مكثفة للسيطرة عليه (صور)

أغنية مخالفة للقيم تقود مطربا جزائريا شهيرا إلى السجن 4 أعوام

لوحة مسروقة تظهر في هولندا بعد 50 عامًا، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 4/3/2025

المزيد

انفوجراف

إجازات الموظفين في شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 5 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 5 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

رمضان أتى برسالته، ابتهال مميز للشيخ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية