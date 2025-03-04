الثلاثاء 04 مارس 2025
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خارج الحدود

بن غفير يهاجم الشاباك: حماس بدأت الاستعداد لطوفان الأقصى 2021

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس بدأت عام 2021 الاستعداد لعملية طوفان الأقصي حين لم يكن عضوا في الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف بن غفير: "الشاباك بقيادة رونين بار عرقل تشديد ظروف الأسرى قبل 7 أكتوبر وبذل جهده للحفاظ على الرفاه داخل السجون"، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عزل رئيس الشاباك والمستشارة القانونية للحكومة دون تردد.

وتابع بن غفير: "إذا كان هناك شيء شجع حماس على تنفيذ المجزرة فهو ضعف وخنوع الشاباك بقيادة رونين بار".

 

صعوبة تجنيد عملاء في قطاع غزة

 كشفت تحقيقات الشاباك الإسرائيلي في هجوم السابع من أكتوبر أنه كانت هناك مبالغة في قدرات الجدار وقوات جيش الاحتلال وغياب للرقابة فعالة.

وجاء في التحقيق: "فشلنا على مدى سنوات في معرفة خطة حماس الهجومية، وواجهنا صعوبة في تجنيد عملاء في قطاع غزة"، لافتا إلي أن تجنب الهجوم كان ممكنا، وسياسة الصمت سمحت لحركة حماس باكتساب قوة هائلة.

وبحسب ما نقلت وكالة «معا» عن الإعلام العبري، أضاف التحقيق: "فشلنا على مدى سنوات في معرفة خطة حماس، والانتهاكات ضد المسجد الأقصى وسوء معاملة الأسرى الفلسطينيين حفزت على قرار الهجوم".

 

أسباب الفشل في التحذير من هجوم السابع من أكتوبر

وتابع التحقيق "قناعتنا بانشغال حماس بالضفة كانت أحد أسباب فشلنا في التحذير من الهجوم".

من جهته، قال رئيس الشاباك الإسرائيلي: " سأتحمل هذا العبء الثقيل طوال حياتي ولو تصرفنا بشكل مختلف لكنا تجنبنا وقوع المجازر"، وذلك وفق تعبيره.

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بن غفير طوفان الأقصى الشاباك رونين بار قطاع غزة غزة

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