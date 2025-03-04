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رياضة

تشكيل أرسنال أمام إيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

فريق أرسنال الانجليزي،
فريق أرسنال الانجليزي، فيتو

دوري أبطال أوروبا، أعلن ميكيل ارتيتا، المدير الفني لـأرسنال، تشكيل المدفعجية لمباراة ايندهوفن، على ستاد فيليبس، في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في دور الثمانية أمام الفائز من دربي ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

تشكيل أرسنال أمام ايندهوفن

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر - وليام ساليبا - جابرييل - ميلز لويس سكيلي

الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد

الهجوم: إثيان نوانيري - ليناردو تروسار - ميكيل ميرينو

وعلى مقاعد البدلاء: نوربرتو نيتو - تومي سيتفورد - بن وايت - جاكوب كيفيور - أوليكساندر زينشينكو -- كيران تيرني - ريكاردو كالافيوري - جورجينيو - رحيم ستيرلينج - ناثان باتلر أويديجي - إسماعيل كابيا.

طموحات أرسنال وأيندهوفن

يدخل أرسنال المواجهة وعينه على الفوز أو على الأقل التعادل خارج الديار، من أجل تسهيل مهمة الإياب على ملعبه، واقتناص بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يسعى آيندهوفن لاستكمال نتائجه الإيجابية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والفوز على المدفعجية لتسهيل مهمة العودة.

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