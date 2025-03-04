تعادل سلبي بين الاتحاد السكندري وسموحة في الشوط الأول

انتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري ونظيره سموحة بالتعادل السبلي في ستاد الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري.

موقف الفريقين من جدول الدوري

الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف يحتل المركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد 18 نقطة من أربعة انتصارات وستة تعادلات وست هزائم وجمع أربع نقاط فقط من المباريات الخمس الأخيرة بالفوز على الجونة والتعادل مع إنبي والهزيمة أمام المصري والبنك الأهلي وبيراميدز ويسعى للفوز والوصول للنقطة 21.

وفي المقابل، يحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز الرابع عشر في جدول دوري نايل برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين وتسع هزائم وخسر مبارياته الثلاث الأخيرة أمام إنبي والبنك الأهلي والمصري ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 20.

تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة سموحة

"المهدي سليمان، مصطفى إبراهيم، فادي فريد، أحمد أيمن، كريم الديب، مورو ساليفو، سمير فكري، يوسف أسامة نبيه، أدهم علاء، مؤمن شريف، محمد المغربي".

وعلى مقاعد البدلاء يجلس: "عبد الله بكري، أحمد الشيمي، شكري نجيب، عمر الوحش، صباحي سليمان، إيمانويل أباه، عبد الغني محمد، محمود مرزوق، إسلام سمير".

تشكيل سموحة أمام الاتحاد

"الهاني سليمان، هشام حافظ، عمرو السيسي، بركات حجاج، محمد متولي كناريا، أبو بكر، محمد سالم، عبد الكبير الوادي، محمد سعيد مكرونه، مصطفى البدري، محمد مصطفى ميدو".

ويجلس على مقاعد البدلاء: "محمد أشرف، عبد الرحمن عامر، علي عمرو، أشرف مجدي، إسلام عطية، محمود صابر، دوكو دودو، عبد الله بستنجي، محمد كونيه

الفرق المتأهلة إلى مجموعة التتويج بالدوري

وحجزت 7 أندية مقاعدها في مجموعة التتويج على لقب الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري، بعد انطلاق الجولة الـ17 والأخيرة بالدور الأول ببطولة الدوري أمس الإثنين.

ويتبقى مقعدان فقط في انتظار الحسم في هذه المجموعة خلال مباريات اليوم وغدًا الأربعاء.

وحجزت 7 أندية مقاعدها في مجموعة التتويج على لقب الدوري المصري وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو

وانضم فاركو للفرق الست التي حسمت تأهلها من الجولة الـ16 بعد تعادله ـمس أمام الجونة وارتفاع رصيده إلى 23 نقطة.

وتتنافس 5 أندية على حجز المقعدين المتبقيين في مجموعة التتويج مع الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى للدوري الممتاز.

وجاءت الفرق الخمسة المتنافسة علي التواجد بمجموعة التتويج كالتالي:

حرس الحدود ويحتل المركز الثامن برصيد “22 نقطة ”

فريق طلائع الجيش ويحتل المركز التاسع برصيد “21 نقطة”

وزد اف سي في المركز العاشر برصيد “20 نقطة”

وبتروجيت في المركز الحادي عشر برصيد “19 نقطة”

ويلعب الطلائع ضد الأهلي غدًا الأربعاء كما يواجه زد منافسه الإسماعيلي اليوم الثلاثاء ويلتقي بتروجيت منافسه غزل المحلة غدًا الأربعاء.



وانضم الاتحاد السكندري إلى الفرق الـ6 التي تاكد تواجدها في مجموعة الهبوط لتصبح 7 فرق وهي: غزل المحلة وسموحة والجونة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت والاتحاد.

ويتبقى مقعدان فقط بانتظار الحسم في هذه المجموعة بمواجهات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى للدوري.

نظام الدوري المصري موسم 2025

ويقام الدور الثاني لبطولة الدوري المصري بنظام المجموعتين، وتضم كل مجموعة 9 أندية، الأولى لتحديد هوية البطل والفرق المتأهلة للمشاركات القارية، والثانية لتحديد هوية الفريقين اللذين سيهبطان لدوري القسم الثاني.

وتشارك الأندية في الدور الثاني للدوري المصري، بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.