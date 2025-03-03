فندق مطار القاهرة، خدمة متكاملة للمسافرين قبل إقلاع رحلاتهم

يعد فندق مطار القاهرة الدولي (CAC-EAS HOTEL) فرصة مثالية للاسترخاء وقبل السفر كما يضمن لكم موقعه المميز طريقا سريعا للصعود إلى رحلاتكم في مبنى الركاب رقم 2، حيث يقع الفندق في الطابق الثاني من المبنى بعد نقطة التفتيش الأمنية.

فندق مطار القاهرة، خدمة متكاملة للمسافرين للانتظار قبل إقلاع رحلاتهم

ويقع الفندق بين صالتي الوصول والسفر يجعله مريحا للمسافرين لسهولة وانسيابية التنقل خلال رحلاتهم. كما يقع بجوار منطقتي المطاعم والأسواق الحرة ما يجعله خيارا مثاليا للمسافرين.

لا يمكن الوصول الى الفندق الا للمسافرين الذين يحملون بطاقة صعود الى الطائرة أو ركاب الترانزيت وللوصول إلى الفندق تم تخصيص مكتب للمساعدة من قٍبل موظفي العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي لإرشاد الركاب الراغبين في الإقامة بالفندق.

يقدم الفندق خدمات إقامة عالية الجودة لخدمة ركاب الترانزيت والمسافرين (لفترات قصيرة) حيث تم تجهيز الفندق بغرف متنوعة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مع خدمات فندقية متكاملة تضمن راحة النزلاء، يقوم فريق من العلاقات العامة باستقبال النزلاء وإنهاء إجراءاتهم بالتعاون مع شرطة التأمين ويقوم مندوب باستلام حقائبهم ويتم وضعها في لوكر خاص لكل غرفة.

يضم فندق المطار إحدى عشر غرفة واسعة ومريحة جميعها مجهزة بوسائل الراحة اللازمة، حيث تتوفر غرف بسرير مزدوج أو سريرين مفردين بأثاث فاخر وإضاءة مريحة وهادئة وشاشة تلفاز مسطحة وحمام داخلى وشاور مزود بمجفف شعر ولوازم الاستحمام كما يتوفر خزنة آمنة داخل الغرف ونت مجاني وماكينة صنع القهوة والشاي مجانا وكرسي استرخاء مع توفير خدمة الغرف على مدار الساعة.

الحجوزات للغرفة الواحدة تبدأ من 3 ساعات كحد أدني مما يوفر أقصى درجة من المرونة للركاب والدفع يكون نقدا أو عن طريق فيزا بنكية.

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