الثلاثاء 04 مارس 2025
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خارج الحدود

رئيس موريتانيا: نثمن الجهود المصرية لمواجهة مخاطر القضية الفلسطينية

رئيس موريتانيا، فيتو
رئيس موريتانيا، فيتو

ثمن محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا، الجهود المصرية لمواجهة مخاطر القضية الفلسطينية، مشيرًا الي تعرض الشعب الفلسطيني للقتل والتدمير والإبادة الجماعية.

 

وتابع خلال كلمته أمام القمة العربية الغير عادية التي تستضيفها مصر: علينا مضاعفة الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بـ غزة، ونرفض بشكل قاطع كل ما يشكل تهديدا لأمن واستقرار دول المنطقة.

 

وشدد على أن القضية الفلسطينية لا تقبل المساومة، وأن حل الدولتين شرط أساسي لتعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة.

 

أختتم: نؤكد رفضنا المساس بأمن أمتنا العربية
 

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رئيس موريتانيا القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني القمة العربية غزة حل الدولتين

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