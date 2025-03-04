رئيس العراق يدعو لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة وتوزيع الالتزامات على الدول المشاركة

قال عبد اللطيف جمال الرئيس العراقي: المنطقة تواجه ظروفا إنسانية وأمنية معقدة، ونحن أمام محاولات للقضاء على القضية الفلسطينية.

وتابع خلال كلمته أمام القمة العربية غير العادية التي تستضيفها مصر، نجدد موقفنا الثابت في تحقيق آمال الشعب الفلسطيني بإقامة دولته، وندين القرار الإسرائيلي المتعلق بحظر عمل أونروا في الأراضي المحتلة.

وأضاف: نرفض المشروعات الإسرائيلية الرامية لتهجير الفلسطينيين من غزة، ونحذر من الآثار الكارثية لمشروعات تصفية القضية الفلسطينية.

ودعا الرئيس العراقي إلى تحرك عاجل لإعادة إعمار قطاع غزة، متابعا نجدد دعوتنا لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة بعد العدوان، وتشكيل فريق دولي لتوزيع الالتزامات على الدول المشاركة في إعمار غزة.

وأختتم: ندعم الخطة المطروحة في قمة القاهرة بشأن إعادة إعمار غزة، ونرفض أي محاولات لإيجاد مكان بديل للفلسطينيين خارج أراضيهم، ونتطلع إلى حشد الدعم من أجل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة

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