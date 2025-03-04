الثلاثاء 04 مارس 2025
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خارج الحدود

أبو مازن: نشيد بالخطة المصرية لإعادة إعمار غزة ونرفض دعوات تهجير الفلسطينيين

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني أبو مازن، فيتو

 أشاد الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن، بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة مع وجود الفلسطينيين على أرضهم دون تهجير.

وتابع خلال كلمته بالقمة العربية الغير عادية التي تستضيفها مصر، ندعو لأن تتولى السلطة الفلسطينية مهامها في قطاع غزة من خلال مؤسساتها الحكومية.
 

وطالب الرئيس الفلسطيني، بالانسحاب الكامل لإسرائيل من غزة واقتراح تهدئة في الضفة الغربية وغزة، ودعم جهود التحالف العالمي والذهاب للمؤتمر الدولي للسلام.

 

وشدد على أن دعوات تهجير الشعب الفلسطيني تهدد القضية الفلسطينية، متابعا، نرفض كل الدعوات الرامية لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

 

وتابع: نرفض ممارسات الاحتلال بفرض واقع استعماري في القدس والضفة، ونشيد بالخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير.

 

وأشار إلى أن الرؤية الفلسطينية تتضمن أن تتولى الدولة الفلسطينية مهامها في غزة، وضرورة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير الحكومي في المؤسسات الفلسطينية، مع مواصلة العمل على دعم وكالة أونروا.

 

وواصل: نقترح تهدئة طويلة الأمد في غزة والضفة الغربية.

 

وعرض أبو مازن الرؤية الفلسطينية أمام القمة العربية الطارئة، مؤكدًا جاهزون لإجراء انتخابات عامة خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة، ونؤكد ضرورة العمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة
 

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