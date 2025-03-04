الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، أمطار متوسطة على هذه الأماكن

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
ads

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة اليوم على مناطق من محافظة مطروح تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الاسكندرية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة. 

حالة الطقس غدا الثلاثاء 4-3-2025 في محافظة الفيوم

رياح على القاهرة وشبورة على الطرق، حالة الطقس غدا الإثنين


ويكون هناك فرص لسقوط الامطار الخفيفة على السواحل الشرقية وجنوب سيناء ومدن القناة وجنوب الوجه البحرى تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة. 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية وذلك على فترات متقطعة. 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء  ، حيث يستمر الارتفاع التدريجى بدرجات الحرارة ليسود طقس دافئا  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيدو  على الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئا نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى  شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  12

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 9

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:14

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الثلاثاء

مواد متعلقة

رياح وارتفاع بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الثلاثاء

72 ساعة ممطرة.. الأرصاد تحذر من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال الصعيد وسيناء.. أمطار على الإسكندرية ومطروح تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى

أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء
ads

الأكثر قراءة

شيماء سيف تكشف عن اسم فنانة شهيرة وراء رجوعها إلى زوجها محمد كارتر

خبر سار بشأن أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025

قمة فلسطين، 10 نقاط تتصدر لقاءات القادة العرب بالقمة الطارئة اليوم

قمة فلسطين، 4 بنود حاسمة تتصدر مشروع بيان القمة العربية الطارئة بالقاهرة

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

ابنة إيلون ماسك تسخر من والدها بعد إعلانه أبًا للمرة الـ 14 (فيديو)

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأحزان

"زي النهارده" 53 هجرية، موت الداهية زياد بن أبيه، وُلِد مجهول النسب وتبناه معاوية

منوعات

المزيد

ابنة إيلون ماسك تسخر من والدها بعد إعلانه أبًا للمرة الـ 14 (فيديو)

تقارير تحذر: شواحن شركة آبل تسبب التشوهات الخلقية وأضرارا بالجهاز التناسلي

لأول مرة منذ جائحة كورونا، الصين تطلق قطارا للمسافرين من بكين إلى موسكو عبر منغوليا

الملكة رانيا تحتفل بشهر رمضان بإفطار عائلي ملكي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بصور الأقمار الصناعية، تحذير لهذه المناطق من طقس اليوم والكشف عن انقلاب جوي جديد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الاثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

انتصار المسلمين في اليرموك وتسلم عمر بن الخطاب مفاتيح بيت المقدس بالحلقة 3 من معاوية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأحزان

"زي النهارده" 53 هجرية، موت الداهية زياد بن أبيه، وُلِد مجهول النسب وتبناه معاوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 4 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية