وكيل التعليم بدمياط يتابع المدارس اليابانية ويشيد بدعم الموهوبين

تفقد الأستاذ ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، المدرسة اليابانية بدمياط الجديدة، حيث تابع سير العملية التعليمية داخل الفصول وقاعات رياض الأطفال والملعب، واطمأن على انتظام الدراسة وسير العمل.

وكيل الوزارة يشيد بمستوى الطلاب ويؤكد على أهمية النشاط التوكاتسو

وأشاد وكيل الوزارة بمستوى الطلاب وانضباطهم، مشيرًا إلى أهمية تطبيق النشاط التربوي "توكاتسو" الذي يهدف إلى تنمية قدرات الطلاب الدراسية والأخلاقية. كما التقى المعلمين، مشجعًا إياهم على بذل المزيد من الجهد ومراعاة احتياجات الطلاب التعليمية والنفسية.

توجيهات لدعم الموهوبين وتوفير بيئة تعليمية متميزة

وأكد "عمارة" على ضرورة رعاية التلاميذ الموهوبين في مختلف الأنشطة التربوية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمدارس المصرية اليابانية، لما لها من دور في تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد وتحترم مشاعر الآخرين.

وكيل الوزارة يتفقد الفصول والأنشطة التربوية ويطمئن على انتظام الدراسة

وأضاف أن المدارس اليابانية تعتمد على النموذج التعليمي الياباني، الذي يركز على التنمية الشاملة لشخصية الطفل، من خلال بناء مهاراته وسلوكياته إلى جانب تحصيله الدراسي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة العملية التعليمية، والتأكد من توفير بيئة دراسية متكاملة تضمن أفضل مستوى تعليمي للطلاب.

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