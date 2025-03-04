الثلاثاء 04 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل أثينا الحلقة 4، ريهام حجاج تعثر على مشروع "أثينا"، واتهام مى بسرقة الامتحانات

مسلسل أثينا
مسلسل أثينا

مسلسلات رمضان 2025، تبدأ أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل أثينا بمحاولة نادين “ريهام حجاج” وصديقها أحمد مجدي السيطرة على الفيروس الذى قام بتهكير هاتفها، كما تقوم نادين بتوبيخ صديقة مي التي كانت تعلم كل ما تقوم به مي من تناول مواد مخدرة، وتطلب منها الوصول لشهام خطاب.

ويقوم أصدقاء مي بمحاولة البعد عن نادين أو رسم خطة لها كي يبعدونها عن الهدف الاساسي وهو معرفة “أثينا”، وتصل نادين لخيط رئيسي في معرفة مشروع أثينا وهو هشام خطاب.

وتعثر نادين “ريهام حجاج” على مشروع  “أثينا” ضمن أوراق شقيقتها “مي” وتبدأ الحديث مع إدارة الجامعة كى تصل للحقيقة، ويحمل المشروع رسالة “أثينا” رمز العدل والمساوة والحكمة والحرب".

ويقوم برنامج “أثينا” بتهديد عدد من أصدقاء “مى” بأنه سوف يقوم بإرسال رسالة لجميع العاملين في الجامعين، ىوالطلاب إن لم يعترفو بما قاموا به.

 

وكانت قد شهدت أحداث الحلقة الثالثة من العمل نادين "ريهام حجاج" محاضرة لصحافة التحقيقات داخل إحدى الأكاديميات الخاصة.

وتحاول نادين كشف سبب انتحار محمود ومحاولة انتحار شقيقتها، ويظهر أصدقاء مي شقيقة نادين ويفكرون ما السبب الذي جعل شقيقتها تدرس داخل الجامعة.

ويبدأ برنامج أثينا الذي يراسل الجميع بدون أن يعلمه أحد، في مراسلة بعض طلاب الأكاديمية، ويتم اكتشاف أن اسم أثينا هو اسم اصدقاء محمود ومي.

وتكتشف نادين أن أحد الطلاب ويدعى هشام خطاب ترك الجامعة وبعد انتحار صديقه محمود، وتحاول نادين الوصول له، كي يتم كشف السر وراء انتحاره.

وتظهر أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل أثينا أن مي شقيقة نادين كانت تتناول بعض المواد المخدرة، وهي التي جعلتها تدخل في حالة من الاكتئاب.

وتنتهي أحداث الحلقة بظهور مشروع أثينا لنادين ويقوم بتهكير هاتفها، ويحصل على كل الاشياء الخاصة بها، ويعطيها معلومات عن أصدقاء مي.

قصة حب قديمة لـ مي 

 واحتوت أحداث الحلقة الثانية عن ظهور مي شقيقة نادين وهي على سرير العناية المركزة بعد محاولة انتحارها، وحصلت نادين على هاتف شقيقتها لتبحث عن السبب الذي جعلها تقدم على الانتحار.

سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا

وتلعب ريهام حجاج خلال أحداث العمل شخصية صحفية تهتم بعالم السوشيال ميديا، وتدور أحداث العمل  في إطار اجتماعي تشويقي، يتناول سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا.

وتتعاون ريهام حجاج من خلال مسلسل أثينا مع المخرج يحيي إسماعيل والسيناريست محمد ناير، بعدما كانت تتعاون من قبل مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز من خلال عدد من الأعمال الدرامية التي عرضت في الأعوام الماضية.

ويشارك في بطولة مسلسل أثينا أحمد مجدي ونبيل عيسى وسوسن بدر، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، وسوف يعرض على عدد من القنوات الفضائية في شهر رمضان المقبل.

 

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