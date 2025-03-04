عمرو خالد: يوضح ثلاثية الحماية من خداع النفس والصراع الداخلي (فيديو)

كشف الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي عن كيفية التحلي بأهم صفتين كان يتحلى بهما الرسول صلى الله عليه وسلم، "الصادق الأمين"، وهو ما ينعكس على الشخص في حالة من الطمأنينة النفسية والروحية.

عمرو خالد: النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر إنسان في الوجود خلقه الله ظاهره كباطنه،

وقال خالد في رابع حلقات برنامجه الرمضاني "نبي الإحسان"، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر إنسان في الوجود خلقه الله ظاهره كباطنه، مُفسرًا حب الصحابة العجيب لشخصه الكريم بأنه "لا يُمكن أن يُفسر إلا أن روحه الصادقة الأمينة كانت تجذبهم بشدة".

وأضاف خالد، أن من يريد أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في صدقه، ويكون ظاهره كباطنه عليه أن يبحث في أكثر صفتين كانا فيه: الصادق الأمين.



وبين في سياق حديثه عن "الصادق الأمين"، أن هناك 3 مستويات للصدق و3 مستويات للأمانة، وكلما ارتقى الشخص في مستواه بنسبة 60 بالمائة، يصبح أقرب من رسول الله، وأكثر شبهًا له.

3 مستويات في الصدق عند رسول الله

واستعرض خالد، 3 مستويات في الصدق و3 مستويات في الأمانة على النحو التالي:

-المستوى الأول: الصدق مع الناس.. لا يكذب على الناس



استشهد خالد بدراسة أجرتهتا جامعة بنسلفانيا أظهرت أن معدل كذب الناس 10 كذبات في الأسبوع، لافتًا إلى أنه عندما يتم خفض معدل الكذب إلى أقل من خمسة فإن ذلك يمثل بداية رائعة.



وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجلُ يصدق ويتحرى الصدقَ حتى يُكتب عند الله صدِّيقًا، وإياكم والكذبَ؛ فإنه يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله كذَّابًا".



وقال خالد إن الرجل كان يكذب الكذبة عند رسول الله فيتغير منه حتى يعلم أنه تاب منها، وبلغ من صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقريش: "لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل (جبل الصفا) جيشًا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي"؟ فأجابوه: "ما جربنا عليك كذبًا قط"، وهذا نتيجة تجربة سنين طويلة.

المستوى الثاني: الصدق مع النفس: تقوى الله

حذر خالد من خداع النفس، حين تكبر الفجوة بين ظاهرك وباطنك ثم تتهم الناس أنهم سبب وجعك وألمك ومشاكلك وانهيار صحتك النفسية، لكن طالما ظاهرك مثل باطنك فأنت مطمئن نفسيًا.



وذكر أن من صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن نزل عليه الوحي في غار حراء تحدث عن خوفه "زملوني زملوني"، فقد كان يرتعش من الخوف، وعبر عن ذلك إلى السيدة خديجة: "يا خديجة لقد خشيت على نفسي"، حكى مخاوفه وجزعه ورعشة جسمه في بدء الوحي، ولم يخف خوفه أو يتجمل.

وبين خالد أن من أراد أن يكشف صدق شخص مع نفسه عليه بثلاث أشياء:

-سافر معه لأكثر من 3 أيام.. السفر يسفر عن حقيقة الناس



-احتك به كثيرًا.. لا أحد يستطيع أن يمثَّل على الناس كثيرًا

-اسأل عنه زوجه وأهل بيته.. أي شخص لما يدخل بيته يخلع القناع عن وجهه

وأشار خالد إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجًا من 9 زوجات، وما تغيرت واحدة منهن أو حكت شيئَا حتى بعد موته بـ 20 سنة، وهو ما دفع أمريكيًا إلى إعلان إسلامه بسبب ذلك، قائلًا: "لو كذب على الناس.. ما كل هذا التقدير والإجلال والحب من 9 زوجات ضراير".

وقال إنه حتى يصل الشخص للصدق مع النفس عليه بسد الفجوة بين الظاهر والباطن من خلال تقوى الله "فاتقوا الله ما استطعتم"، أي حاول سد الفجوة بين ظاهرك وباطنك، فالتقوى هي دليل ومعيار ومرآة صدقك مع نفسك: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين".

-المستوى الثالث: الصدق مع الله

أوضح خالد أن الإحسان هو عبارة عن تفعيل الإحساس بالله "أن تعبد الله كأنك تراه"، مشيرًا إلى أن من يفعل الإحساس بنسبة 30 بالمائة يكون صادقًا مع الله، قريبًا لعبادة رسول الله.

وقال إن الصدق 3 مستويات، من يفعلها يكون شبه رسول الله في صدقه، لأنه يكون منسجمًا مع داخله، ويعيش في طمأنينة روحية ونفسية.

1- صدق مع الناس: لا تكذب حاول 90 بالمائة

2- صدق مع النفس: اتق الله.. حاول 60 بالمائة "فاتقوا الله ما استطعتم"

3- صدق مع الله: زود إحساسك بالله.. الإحسان أن تعبدالله كأنك تراه 30 إلى 60 بالمائة

3 مستويات للأمانة عند رسول الله

قال خالد إن هناك 3 مستويات للأمانة عند الرسول صلى الله عليه وسلم:

1. المستوى الأول: رد الأمانة للناس

على الرغم من أن قريش كانت تكذب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تحتفظ بأموالها لديه في بيته، وحينما أرادت قتله كان يفكر في رد ودائعهم، وجعل علي بن أبي طالب ينام مكانه في سريره من أجل أن يرد الأموال إلى أصحابها.



-المستوى الثاني: أمانة عدم خداع الناس

أشار خالد إلى أن عدم الالتواء والالتفاف على الناس كان ما يميز النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخدع أحدًا ولو بلفتة عين، وهناك قصة حدثت يوم فتح مكة، فقد أمَّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، إلا 10 أفراد قال: من رأهم متعلقين بأستار الكعبة فليقتلهم، لأنهم كانوا شديدي الإجرام في قتل المسلمين منهم عبدالله بن أبي السرح، وكان من أقرباء سيدنا عثمان بن عفان فأختبأ عنده، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة فوجىء به أمامه فقال: يا نبي الله، بايع عبد الله، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثًا، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: "أما كان فيكم رجل رشيد، يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيدفعه عني، فقالوا: ما ندري يا رسول الله، ألا أومأت إلينا بعينك؟، قال: "إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين".

-المستوى الثالث: أمانة إعطاء كل شخص حقه.. توازن الحقوق



قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بعدما بلغه أنه يقوم الليل كله، ويصوم الدهر كله، ويختم القرآن في كل ليله: "فلا تفعل، قم ونم، وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقًا، وإن لعينيك عليك حقًا، وإن لِزَوْرِكَ عليك حقًّا، وإن لزوجك عليك حقًّا".







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