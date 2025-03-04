آخر تطورات مفاوضات برشلونة لضم لاعب منتخب المغرب

يراقب نادي برشلونة الإسباني، عمر الهلالي لاعب إسبانيول ومنتخب المغرب، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة سبورت، فإن النادي الكتالوني يبحث عن دعم مركز الظهير الأيمن ويأتي الهلالي ضمن أولوياته في قائمته، خاصة أن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما لديه شرط جزائي في عقده يبلغ 25 مليون يورو، ووحال هبوط إسبانيول إلى دوري الدرجة الثانية سينخفض الشرط الجزائي تلقائيا إلى 15 مليون يورو.

وبدأ عمر الهلالي في أكاديمية إسبانيول وتدرج في الفئات العمرية المختلفة حتى لعب للفريق الأول، حيث شارك في 25 مباراة رفقة الفريق الكتالوني ولم يسجل أي أهداف لكن صنع هدفين.

ويحتل إسبانيول المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة ويبتعد بفارق 3 نقاط عن فالنسيا الذي يحتل المركز الـ18 ويعتبر أخر الهابطين.

يذكر أن المدافع المغربي سبق له أن رفض في مناسبتين الانضمام "للبرسا" بسبب تعلقه الشديد بفريقه الحالي إسبانيول.

وينتظر أن يدشن عمر الهلالي ظهوره الأول مع منتخب المغرب خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، التي ستتزامن مع المواجهتين أمام النيجر وتنزانيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

فليك يعلن قائمة برشلونة أمام بنفيكا بدوري أبطال أوروبا

فيما أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، قائمته لمواجهة منافسه بنفيكا في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

قائمة الفريق المستدعاه لمباراة بنفيكا

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – دييجو كوتشين..

الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو - جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن - إنييجو مارتينيز.

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – داني أولمو.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – باو فيكتور – لامين يامال – أنسو فاتي.

فيما يهتم نادي برشلونة الإسباني بوضع خطة محددة للثنائي لامين يامال وأنسو فاتي، تناسب صيام الثنائي أثناء شهر رمضان.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، بدأ شهر رمضان وسيمتد حتى 30 مارس الحالي، يعد هذا الشهر مميزا للمسلمين بسبب فريضة الصيام من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، بالإضافة إلى أداء الصلوات الخمس يوميا، إلى جانب التزامات دينية أخرى".

6 لاعبين في برشلونة وبنفيكا يصومون في رمضان

وأضافت: "هذا الالتزام الديني يشمل أيضا الرياضيين المسلمين. ففي مباراة بنفيكا وبرشلونة المقررة غدا الأربعاء بدوري أبطال أوروبا، سيتأثر 6 لاعبين بالصيام، منهم 2 من البارسا".

وتابعت: "بالنسبة لبرشلونة، يلتزم أنسو فاتي ولامين يامال بالصيام وبالتالي لا يمكنهما تناول الطعام أو الشراب خلال ساعات النهار".

وقالت: "شوهد لامين يامال في تدريبات برشلونة قبل مواجهة ريال سوسيداد بالليجا يلعب بالكرة على جانب الملعب بينما كان زملاؤه يشربون الماء خلال فترة الاستراحة، أما أنسو فاتي، فقد غاب عن التدريب بسبب إصابته بالحمى".

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