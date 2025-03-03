برشلونة يعلق على صيام لامين يامال وفاتي في رمضان

يهتم نادي برشلونة الإسباني بوضع خطة محددة للثنائي لامين يامال وأنسو فاتي، تناسب صيام الثنائي أثناء شهر رمضان.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، بدأ شهر رمضان وسيمتد حتى 30 مارس الحالي، يعد هذا الشهر مميزا للمسلمين بسبب فريضة الصيام من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، بالإضافة إلى أداء الصلوات الخمس يوميا، إلى جانب التزامات دينية أخرى".

6 لاعبين في برشلونة وبنفيكا يصومون في رمضان

وأضافت: "هذا الالتزام الديني يشمل أيضا الرياضيين المسلمين. ففي مباراة بنفيكا وبرشلونة المقررة يوم الأربعاء بدوري أبطال أوروبا، سيتأثر 6 لاعبين بالصيام، منهم 2 من البارسا".

وتابعت: "بالنسبة لبرشلونة، يلتزم أنسو فاتي ولامين يامال بالصيام وبالتالي لا يمكنهما تناول الطعام أو الشراب خلال ساعات النهار".

وواصلت: "شوهد لامين يامال في تدريبات برشلونة قبل مواجهة ريال سوسيداد بالليجا يلعب بالكرة على جانب الملعب بينما كان زملاؤه يشربون الماء خلال فترة الاستراحة، أما أنسو فاتي، فقد غاب عن التدريب بسبب إصابته بالحمى".

إقامة برشلونة في السعودية

وأردفت: "سبق للاعب أنسو فاتي زيارة مكة المكرمة أثناء إقامة برشلونة في السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني، بينما لم يتمكن لامين يامال من الذهاب لأنه قاصر ولم يكن برفقة والديه".

واستطردت: "يعتاد برشلونة على التعامل مع هذه الحالات بخطط مختلفة، حيث سبق أن واجه مواقف مشابهة مع عثمان ديمبلي وفرانك كيسي اللذين التزما بالصيام خلال رمضان".

واختتمت: "أما في بنفيكا، فهناك 4 لاعبين يلتزمون بالصيام وهم: أوركون كوكشو، كريم أكتوركوجلو، زكي أمدووني، وأدريان بايرامي. وقد حرص المدرب برونو لاجي على الاهتمام بهم بشكل خاص لضمان جاهزيتهم للمواجهة أمام برشلونة، وهو نفس النهج الذي تبنته إدارة النادي الكتالوني".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.