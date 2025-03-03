الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلونة يعلق على صيام لامين يامال وفاتي في رمضان

لامين يامال، فيتو
لامين يامال، فيتو

يهتم نادي برشلونة الإسباني بوضع خطة محددة للثنائي لامين يامال وأنسو فاتي، تناسب صيام الثنائي أثناء شهر رمضان.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، بدأ شهر رمضان وسيمتد حتى 30 مارس الحالي، يعد هذا الشهر مميزا للمسلمين بسبب فريضة الصيام من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، بالإضافة إلى أداء الصلوات الخمس يوميا، إلى جانب التزامات دينية أخرى".  

6 لاعبين في برشلونة وبنفيكا يصومون في رمضان 

وأضافت: "هذا الالتزام الديني يشمل أيضا الرياضيين المسلمين. ففي مباراة بنفيكا وبرشلونة المقررة يوم الأربعاء بدوري أبطال أوروبا، سيتأثر 6 لاعبين بالصيام، منهم 2 من البارسا".

وتابعت: "بالنسبة لبرشلونة، يلتزم أنسو فاتي ولامين يامال بالصيام وبالتالي لا يمكنهما تناول الطعام أو الشراب خلال ساعات النهار".

وواصلت: "شوهد لامين يامال في تدريبات برشلونة قبل مواجهة ريال سوسيداد بالليجا يلعب بالكرة على جانب الملعب بينما كان زملاؤه يشربون الماء خلال فترة الاستراحة، أما أنسو فاتي، فقد غاب عن التدريب بسبب إصابته بالحمى".  

إقامة برشلونة في السعودية

وأردفت: "سبق للاعب أنسو فاتي زيارة مكة المكرمة أثناء إقامة برشلونة في السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني، بينما لم يتمكن لامين يامال من الذهاب لأنه قاصر ولم يكن برفقة والديه".  

واستطردت: "يعتاد برشلونة على التعامل مع هذه الحالات بخطط مختلفة، حيث سبق أن واجه مواقف مشابهة مع عثمان ديمبلي وفرانك كيسي اللذين التزما بالصيام خلال رمضان".

واختتمت: "أما في بنفيكا، فهناك 4 لاعبين يلتزمون بالصيام وهم: أوركون كوكشو، كريم أكتوركوجلو، زكي أمدووني، وأدريان بايرامي. وقد حرص المدرب برونو لاجي على الاهتمام بهم بشكل خاص لضمان جاهزيتهم للمواجهة أمام برشلونة، وهو نفس النهج الذي تبنته إدارة النادي الكتالوني".   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة نادي برشلونة لامين يامال أنسو فاتي برشلونة الإسباني

مواد متعلقة

الإيطالي دافيد ماسا حكما لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

"يويفا" يكشف هوية حكم مباراة بنفيكا وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

اليونايتد والمان سيتي يتنافسان على لاعب برشلونة السابق

برشلونة يضع شرطا لعودة نيمار

ads

الأكثر قراءة

ثاني زعيم عربي يتخلف عن حضور القمة العربية في القاهرة غدًا، اعرف السبب

مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو تضرر أحد ضباط الشرطة من قيادته بزعم التعرض للتعسف في العمل

مصدر أمنى عن فيديو ساحل سليم: ناشر المحتوى محكوم عليه بالمؤبد

داليا مصطفى: لو جوزي ضربني هضربه وهذا موقفي من الخيانة الزوجية

عصام الحضري يرد على اتهامات الهروب من الأهلي: رحيلي كان بسبب جوزيه

نفسي بابا يزور بيت ربنا، رد فعل محمد رمضان تجاه فتاة الإسماعيلية "فيديو"

مسلسلات رمضان 2025، موعد العرض والقنوات الناقلة للحلقة 3 من مسلسل فهد البطل

قرر يفرح راجل بيفسح مراته، ماذا فعل محمد رمضان في الشارع؟

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير صادم لعدم استخدام الهاتف الذكي لمدة 3 أيام على الدماغ

تستخدم جسيمات نانوية حقيقية، اليابان تطور أصغر لعبة كمبيوتر في العالم (فيديو)

لأول مرة منذ 230 عامًا، علماء يعيدون بناء وجه موتسارت الحقيقي

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الإثنين 3 رمضان

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على سعر طن الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

لا تحرم نفسك ثوابها.. 10 فضائل لصيام شهر رمضان الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين.. الزهد في حياة الرسول (1 – 2)

أسئلة رمضان، ما أثر رمضان في توطيد العلاقات الاجتماعية؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

على طريقة رسول الله، عمرو خالد يوضح مقومات النجاح ماليًا ونفسيًا وروحيًا (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية