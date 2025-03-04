رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح ورشة “ملامح رمضانية” لصناعة الفوانيس

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الورشة الرمضانية بعنوان (ملامح رمضانية) لصناعة الفوانيس والزينة الرمضانية بالمعرض المكشوف بكلية التربية النوعية، وذلك احتفالًا بشهر رمضان المبارك.

وقد جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، والدكتور نجلاء الاشرف، عميد كلية التربية النوعية، وإشراف الدكتور سماح الرفاعي، والدكتور ميرنا النحاس بقسم التربية الفنية، وتنفيذ طلبة البرنامج المميز (معلم التربية الفنية الرقمية) بالكلية، وبحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والإداريين وطلبة الكلية.

الهدف من الورشة

وقد افتتح رئيس الجامعة، المعرض في أجواء رمضانية مبهجة، لافتا أن الهدف الأساسي للورشة تعليم الطلاب كيفيه عمل فانوس رمضان بإستخدام أقل التكاليف واعطاء أعلى جودة باستخدام الكارتون والورق وأقمشة خيامية رمضان في جو يسودة الحب والتفاؤل بقدوم شهر رمضان المبارك.

وأعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن سعادته البالغة بإنتاج الطلبة، مشيدا بإبداعاتهم الفنية المتنوعة، مهنأً الأمة الإسلامية ووطنا الغالي مصر وجميع الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بحلول الشهر الكريم.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الجامعة بالأنشطة الطلابية وتوفير كافة سبل الدعم لطلبة الجامعة لإقامة فعاليات متميزة وهادفة، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى إلى عرض المنتجات الطلابية وتسويقها وتطوير مهارات المبدعين من طلاب الجامعة بإقامة معارض متنوعة والتواصل مع المجتمع الخارجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.