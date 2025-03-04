محافظ كفر الشيخ يتابع سير العملية التعليمية بمدرسة الرياض للتعليم الأساسي

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، الفصول المدرسية بمدرسة الرياض للتعليم الأساسي، لمتابعة سير العملية التعليمية، وذلك خلال جولته وفعاليات تدشين مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة بالرياض، وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ كفر الشيخ يتفقد فصول المدرسة

حيث تفقد محافظ كفرالشيخ، فصول المدرسة البالغ عددها 71 فصلًا، بقوة 4300 طالب وطالبة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين جودة التعليم، وتقليل كثافة الطلاب في الفصول المدرسية بما يسهم في رفع مستوى العملية التعليمية وتحقيق التفاعل والتواصل الجيد بين المعلمين والطلاب.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح من المعلمين حول سير الدراسة والمناهج المقررة، كما ناقش الطلاب فى المقررات الدراسية، مؤكدًا على دور التعليم الأساسي في بناء النشء وتطوير مهارات الطلاب، لافتًا إلى انتظام سير العملية التعليمية، وتوافر كافة سبل الدعم للطلاب والمعلمين.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه يتم متابعة سير العملية التعليمية بصفة منتظمة لتحقيق جودة التعليم بالمدارس، وتنفيذ الأنشطة المدرسية المختلفة، وتيسير أي معوقات؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية، وتنفيذ خطة المناهج فى موعدها المحدد.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن التعليم هو أساس بناء المستقبل، ويحظى باهتمام الدولة، مؤكدًا أن المحافظة تسعى لتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، من أجل ضمان تحقيق أفضل مستويات التعلم للطلاب، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الأجيال القادمة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على تنفيذ خطة المناهج التعليمية، وتفعيل الأنشطة المدرسية المختلفة للطلاب، والاهتمام بالموهوبين، والاهتمام بسجل المعلم لكل فصل، وتفعيل لائحة الانضباط، وتطبيق القرارات الوزارية بشأن العملية التعليمة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف المرور على المدارس من خلال مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المعنيين، لضمان حسن أداء العملية التعليمية، وتوفير المناخ الملائم للتعليم وتحفيز أبناءنا الطلاب، لتحقيق أعلى معدلات التفوق.

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