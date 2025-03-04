الثلاثاء 04 مارس 2025
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محافظات

ضبط 1050 قطعة من الألعاب النارية وغلق وتشميع إحدى المحلات فى سوهاج

ضبط الالعاب النارية
ضبط الالعاب النارية

 شنت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج برئاسة أحمد الشطورى رئيس حي غرب سوهاج، حملة مكبرة لمواجهة ظاهرة انتشار الألعاب النارية  والصواريخ ومسدسات الخرز والشماريخ النارية وغيرها بحى غرب سوهاج.

 

 وأوضح الشطورى فى تصريحاته أنه تم ضبط ومصادرة 1050 من الألعاب النارية من التجار بمنطقة القيسارية والقطب أثناء الحملة مكبرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك، مشيرا أن قانون العقوبات فرض عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية للمستخدم أو البائع أو مستورد أو مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.

 

 وأكد رئيس الحي أنه تم رفع الإشغالات بشارع سوق عرام وغلق وتشميع إحدى المحلات دائمة الأشغال بالمنطقة، وتم التنبيه أثناء الحملة على المخالفين وأصحاب الأشغالات بالالتزام بالأماكن المخصصه لهم بالمنطقه وعدم المخالفه وإشغال الطريق العام.

 جاء ذلك فى إطار تكليفات اللواء دكتورعبد الفتاح سراج "محافظ سوهاج" بشأن مواجهة ظاهرة إنتشار الألعاب النارية ورفع الاشغالات من الطريق العام.

وكان اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وجه بتكثيف الحملات المشتركة من وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين، وشرطة المرافق، والوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز والشماريخ النارية وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين مع ضبط ومصادرة هذه الألعاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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