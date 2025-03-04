حملات مكبرة على محال بيع الصواريخ والألعاب النارية في سوهاج (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بسوهاج برئاسة حسين حبارير رئيس المركز حملة مكبرة على محلات بيع الصواريخ والألعاب النارية بالمدينة لضبط الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز والشماريخ النارية وغيرها ومصادرتها.

وكان اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وجه بتكثيف الحملات المشتركة من وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين، وشرطة المرافق، والوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز والشماريخ النارية وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين مع ضبط ومصادرة هذه الألعاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد “حبارير” أن الحملات مستمرة يوميًّا لضبط الشارع والحد من المخالفات بالتنسيق مع مديرية التموين، وشرطة المرافق، والوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمرور الميداني على محلات بيع الألعاب النارية.



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