الإثنين 03 مارس 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يوجه بتشكيل فرق عمل لمواجهة ظاهرة انتشار الألعاب النارية

اللواء الدكتور عبدالفتاح
اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج

 وجه اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بتكثيف الحملات المشتركة من وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين، وشرطة المرافق، والوحدات  المحلية للمراكز والمدن بالمرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز والشماريخ النارية وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين مع ضبط ومصادرة هذه الألعاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

محافظ سوهاج يوجه بتشكيل فرق عمل لمواجهة ظاهرة انتشار الألعاب النارية وحملات مكثفة على أماكن تداولها

وأكد "سراج " على أن التصدي لهذة الظاهرة يأتي ضمن جهود المحافظة لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر المرتبطة بتداول تلك المفرقعات وحماية الاطفال من خطورتها وأنتشارها مع ضبط الأسواق موجهًا بتشكيل فرق عمل، وتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

 

يذكر أن قانون العقوبات فرض عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك عاقبت حائز أو مستخدم أو مستورد أو مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.


كما إصدر المحافظ قرار بأدراج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فأنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح.

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اتخاذ الإجراءات القانونية اللواء عبد الفتاح سراج انتشار الألعاب النارية وحدة المتابعة الميدانية مديرية التموين محافظ سوهاج الشماريخ النارية

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