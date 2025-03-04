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رياضة

محمد صلاح يكشف طموحاته مع ليفربول

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو

أكد  الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، أن لديه طموحات بشأن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز.

وعلق صلاح في  حوار خاص مع قناة " Optus Sport" على إحدى الصور من العرض في عام 2019 بعد فوز الريدز على توتنهام هوتسبير للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال:"  إنه يوم لا يصدق احتفال ليفربول بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولهذا السبب أنا متشوق للغاية للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع النادي الآن، فقط لأعيش نفس اليوم الذي فزت فيه باللقب. سيكون يومًا لا يُنسى لأنني أعلم مدى أهمية الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز".

واضاف صلاح  أنه يستخدم ذكريات انتصاراته السابقة كمصدر إلهام لمساعيه للفوز باللقب.

وقال محمد صلاح: "أريد فقط الفوز بـ الدوري الإنجليزي الممتاز مع المدينة والجماهير. سيكون من الرائع أن أعيش هذا اليوم وأشارك في العرض بالمدينة".

واضاف محمد صلاح: "الدافع الأكبر هو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. ليس حتى دوري أبطال أوروبا، لقد اخترت دوري أبطال أوروبا دائمًا، لمدة سبع سنوات كنت أقول دوري أبطال أوروبا. هذه هي السنة الأولى التي أقول فيها البريميرليج!".

وقال: "أريد فقط الفوز بـ الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول ومع الجماهير وتجربة ذلك اليوم والذهاب إلى العرض في المدينة, سيكون الأمر مذهلًا".

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محمد صلاح الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز المصري محمد صلاح

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