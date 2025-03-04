بعد محاولاته مع محمد صلاح، الهلال السعودي يسعى لضم نجم جديد من ليفربول

يسعى نادي الهلال السعودي، لضم أحد نجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعيدا عن النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف الريدز.

محمد صلاح ضمن اهتمامات الهلال السعودي

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى الهلال السعودي خلال الفترة الماضية، للعب مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويبحث نادي الهلال السعودي، عن نجم كبير، لتعويض رحيل البرازيلي نيمار، الذي فك ارتباطه مع الفريق في يناير الماضي، وعاد إلى سانتوس البرازيلي.

الهلال السعودي يعرض 120 مليون يورو لضم سوبوسلاي من ليفربول

وبعد تألقه مع ليفربول، أصبح دومينيك سوبوسلاي هدفا رئيسا للهلال، الذي يستعد لتقديم عرض ضخم بقيمة 120 مليون يورو من أجل التعاقد مع النجم المجري.

النادي السعودي يواصل استراتيجيته في ضم نجوم الصف الأول، حيث وضع أنظاره على سوبوسلاي، أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية.

ثالت شبكة "fichajes" إن العرض المالي الكبير قد يكون نقطة تحول في مسيرة اللاعب، الذي يحظى أيضا باهتمام كبار الأندية الأوروبية.

سوبوسلاي

سوبوسلاي من أهم نجوم ليفربول من انضمامه قادما من لايبزيج

سوبوسلاي، البالغ من العمر 24 عاما، أثبت جودته في الدوري الإنجليزي ومع منتخب المجر، حيث يتميز بقدرته على تسجيل الأهداف وصناعة اللعب برؤية مميزة وتمريرات دقيقة، ما جعله ضمن قائمة أكثر اللاعبين المطلوبين في السوق.

وأوضحت: "اهتمام الهلال ليس مفاجئًا، إذ يسعى النادي لتعزيز صفوفه بنجوم عالميين، استمرارا لسياسة التعاقدات الكبيرة التي بدأها في الفترة الأخيرة".

وبعد رحيل نيمار، يبحث الهلال عن نجم جديد لقيادة الفريق، ويبدو أن سوبوسلاي هو الاسم الأبرز لهذا الدور.

واختتمت: "رغم أهميته في تشكيلة ليفربول، فإن القوة المالية للأندية السعودية بدأت تفرض نفسها على كبار أوروبا، مما قد يغري اللاعب بخوض تجربة جديدة في دوري مختلف".

وانضم دومينيك سوبوسلاي لصفوف ليفربول الانجليزي في يوليو 2023، قادما من فريق لايبزيج الألماني، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 75 مليون يورو، وفقا لإحصائية موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

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