تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة جلب كمية من مخدر الآيس بـ 16 مليون جنيه

جددت نيابة الأموال العامة ، حبس تشكيل عصابي بتهمة جلب كمية من مخدر الآيس تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص لـ"4 منهم معلومات جنائية"؛ جلب المواد المخدرة والاتجار بها، مُتخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أفراد التشكيل، وبحوزتهم (20 كيلو جرام لمخدر الآيس– سلاح أبيض- سيارتين)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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