مزارعو الجزر في جزيرة مطيرة بقنا يطالبون بإنشاء مصنع للمربى (فيديو وصور)

"يا جزر بلادنا البلدي.. نور عيونكم في وسط غيم الجزيرة.. فتحت بيوت الغلابة"، كلمات تغنى بها مزارعو الجزر البلدي ذي اللون البرتقالي الغامق، الذي يشتهر في أسواق محافظة قنا، خاصة في جزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص.. هنا، حيث تتراقص أشعة الشمس على حقول الجزر، يعيش المزارعون حياة مليئة بالتحديات، يبدأون يومهم مع بزوغ الفجر وينتهون مع غروب الشمس، في رحلة شاقة لجني محصول يعتبر مصدر رزقهم الوحيد.

جزيرة الورد البرتقالي

في جزيرة مطيرة، التي تُعرف بـ"جزيرة الورد البرتقالي"، يفترش المزارعون الأرض لاقتلاع وحصاد الجزر البلدي، الذي يتميز بجودته العالية وقيمته الغذائية، ويبدأ العمل في الساعات الأولى من الصباح، حيث يعتقد المزارعون أن العمل باكرًا يجلب البركة، وينتهي مع مغيب الشمس، ويتم تجميع المحصول وغسله في اليوم التالي، استعدادًا لعرضه في الأسواق.

الجزر زراعة شتوية

يقول علي عبدالراضي، أحد مزارعي الجزر البلدي، إن زراعة الجزر تبدأ في شهر سبتمبر، وتستمر حتى يناير.. الجزر محصول شتوي يحتاج إلى جو بارد، حيث تكون نسبة الغلة أقل في الطقس الحار.

ويشير عبدالراضي إلى أن الزراعة تتم من خلال عمل أحواض، ويتم رش البذور، ثم يبدأ الاقتلاع بعد شهرين باستخدام آلة حديدية، ويؤكد أن الزراعة ليست مكلفة، ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من السماد.

التحديات بين المحراث والجرار

ويواجه المزارعون تحديات كبيرة في حصاد الجزر، حيث يرفضون استخدام الجرار أو المحراث خشية أن يتلف المحصول، بدلًا من ذلك، يستخدمون آلات حديدية يدوية لاقتلاع الجزر بعروشه، وهو ما يطلبه الزبائن، ويقول عبدالراضي: "رغم صعوبة هذه الطريقة، إلا أنها الأفضل لاستخراج الثمار كاملة دون خدوش".

سيد أحمد سعد، مزارع آخر، يعمل في زراعة الجزر منذ طفولته يقول: "زراعة الجزر حياة وهواية بالنسبة لي، نشأت وتربيت في غيطان الجزر مع عائلتي"، ويشير إلى أن تكلفة زراعة الجزر تصل إلى 1300 جنيه للغلة، وهي تكلفة يعتبرها البعض مرتفعة، لكنها بالنسبة له جزء من حياته.

أسعار متقلبة وحلم بمصانع المربى

يعاني المزارعون من تقلب أسعار الجزر في الأسواق، ويقول مطاوع يحي، أحد المزارعين: "شغلانة مصاريف وبس، يدوب بيجيب همه وتكلفته، لكنه ليس مجزيًا"، ويؤكد أن عدم وجود مصانع لإنتاج مربى الجزر، كما هو الحال في وجه بحري، يزيد من معاناتهم، ويطالب بإنشاء مصانع للمربى، مما سيكون له أثر كبير في تحسين دخل المزارعين.

70 عامًا من الخبرة

الحاج أحمد سعد، البالغ من العمر 73 عامًا، يعمل في زراعة الجزر منذ أكثر من 70 عامًا يقول: "هي هي نفس الزرعة، مختلفتش، لكن الأسواق تختلف، نوبة ترتفع ونوبة تنخفض". ويشير إلى أن سعر ربطة الجزر ارتفع من جنيه واحد إلى 15 جنيهًا، لكنه يؤكد أن الجودة تظل العامل الأهم.

جودة أرض مطيرة

يتميز الجزر البلدي في جزيرة مطيرة بجودته العالية، ويعود ذلك إلى خصوبة الأرض وقربها من نهر النيل. يقول المزارعون إنهم يبدأون الزراعة في سبتمبر، ويستمر الحصاد حتى يناير، حيث يتم تقليع الجزر من الأرض بعد نضوجه.

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