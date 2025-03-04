الثلاثاء 04 مارس 2025
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محافظات

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم أسفل محور الشهيد باسم فكري بقنا

حادث تصادم أسفل
حادث تصادم أسفل محور الشهيد باسم فكري بقنا

 أصيب ٦ أشخاص أثر تصادم سيارتين أعلى محور الشهيد باسم فكري في محافظة قنا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طوخ.

تفاصيل الواقعة بقنا

 وكانت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، تلقت إخطارا مفاده إصابة ٦ أشخاص في تصادم سيارتين ميكروباص وربع نقل أعلى محور الشهيد باسم فكري، وجرى نقل المصابين لمستشفى طوخ بعد الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من التحريات الأولية أن الإصابة نتجت عن تصادم سيارتين ميكروباص وربع نقل أعلى كوبري الشهيد باسم فكري، وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتيسيير حركة المركبات ومنع التكدس أعلى الكوبري.

 

وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات لكشف ملابساتها وتحديد المتسبب في الواقعة.

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تصادم سيارتين ميكروباص محافظة قنا محور الشهيد باسم فكري كوبري الشهيد باسم فكري قنا قوص مستشفي طوخ

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